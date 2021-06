“Latero cu…”: Alcalde de Huechuraba se quedó con el micrófono abierto y generó polémica en concejo municipal

Con polémica terminó el último concejo municipal de la comuna de Huechuraba, luego que el micrófono abierto del alcalde Carlos Cuadrado quedara abierto y se escuchara una opinión llena de garabatos sobre uno de los concejales que se despedía de su labor en el municipio.

Esto, porque mientras el concejal José Luis Ávila Barahona daba su emocionado último discurso -ya que la próxima semana asumen los nuevos concejales electos en mayo pasado- se escucha al alcalde decir “ah conchetu…. latero cu…”, momento en que una de las personas presentes en la sesión que se realizaba de manera telemática y presencial, dice “alcalde, tiene prendido el micrófono”.

Concejal: “Es una falta de respeto”

Fue ahí cuando Ávila Barahona dio por terminado abruptamente su discurso reclamando por las duras palabras del alcalde Cuadrado.

“No merezco que haya sacado a mi madre, mi madre está enferma, por favor no saque a mi madre, es una falta de respeto. Perdón, me retiro porque no le aguanto a nadie que me saque mi madre, por lo tanto adiós. Que mi saquen mi madre no se lo voy a aguantar a nadie”, dijo el molesto concejal.

Más tarde el concejal publicó el video completo en su página en la red social Facebook, apuntando: “perdón a todos por no seguir en el concejo pero nadie puede permitir que te saquen la madre públicamente gratis“.

Revisa aquí el polémico momento: