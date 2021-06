Diputado Vidal anunció denuncia ante Contraloría por “intervencionismo” de alcalde Lavín en presentación del IFE Universal

El diputado Pablo Vidal anunció que presentará una denuncia ante la Contraloría General de la República por presunto intervencionismo político, luego que el alcalde de Las Condes y precandidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, protagonizó una actividad oficial sobre el IFE Universal.

La situación ocurrió luego que la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, participó en un punto de prensa junto al edil donde explicaban los detalles del nuevo Ingreso Familiar de Emergencia y cómo inscribirse en el Registro Social de Hogares (RSH) para obtener el beneficio.

¿Qué dijo el diputado Vidal?

A través de su cuenta de Twitter el diputado Vidal dijo que “repita conmigo: ¡IN-TER-VEN-CIO-NIS-MO!. Presentaremos una denuncia a Contraloría por esta situación”.

Explicación de la ministra Rubilar

Durante la actividad la ministra Rubilar explicó que el punto de prensa se realizó en la comuna, “porque, efectivamente, tal cual como decía el alcalde Joaquín Lavín, en Las Condes y en otras comunas, hoy hay personas y hay familias que requieren la ayuda del Ingreso Familiar de Emergencia y que nunca le habían pedido ayuda al Estado”.

“Es este momento donde nosotros, entre todos, tenemos que contribuir a que esas familias puedan salir adelante”, añadió.

Crítica de Briones y Sichel

Tras ser consultados por el hecho, los contendores del alcalde, Ignacio Briones y Sebastián Sichel calificación la situación como una acción de la “vieja política”.

“Esa discusión es reflejo de lo que es Joaquín Lavín, es reflejo de una vieja política, es pensar que sumarse a una actividad probablemente le trae una rentabilidad por aquí, por allá, cuando en realidad lo único que nos debería importar, a mí lo que me convoca y a lo que le dedico toda mi energía y todo mi tiempo es en las personas”, dijo el exministro de Hacienda.

En tanto, el también exministro de Desarrollo Social dijo que “los gobiernos no deberían tener candidatos y que también los partidos políticos, o la vieja política, no debería tratar de cargarle apoyo a quien no lo ha solicitado o no lo necesita para la campaña que viene”.

“Ya es evidente que el Gobierno a veces da señales erróneas”, concluyó.

Respuesta de Contraloría

Finalmente, la Contraloría General de República señaló a través de cuenta de Twitter que: “estamos al tanto de la situación, estamos a la espera de las denuncias correspondientes para fiscalizar la aparición del alcalde”.