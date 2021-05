Mínimos comunes: Senadores de oposición tramitarán proyectos del gobierno “con celeridad” aunque insisten en que “no son suficientes”

Después de que el gobierno concretara el ingreso de proyectos de ley en línea con los denominados mínimos comunes, las bancadas de los senadores de oposición anunciaron este domingo que aceptaron tramitar dichas iniciativas, aunque insistieron en que “creemos que los proyectos del gobierno no son suficientes para dar cuenta del complejo momento que vivimos”.

A través de una declaración pública, los parlamentarios señalaron que “tramitaremos con celeridad el apoyo a las familias, poniendo todo nuestro esfuerzo en mejorarlo tanto en el monto como en la extensión del beneficio. Y en el caso de los proyectos relativos a las pymes, con el mismo sentido de urgencia, nos daremos el espacio necesario para concordar con los gremios y sus representantes las mejoras necesarias a los proyectos del gobierno”.

Mínimos comunes se tramitarán en las comisiones con transmisiones públicas

A esto agregaron que la tramitación de la agenda se hará en las respectivas comisiones del Senado, que tendrán transmisiones públicas y con la participación de los actores sociales que correspondan, “para que el país conozca con toda claridad las posturas del gobierno y de la oposición”.

En ese sentido, y pese a que aceptaron tramitar los proyectos de ley, dejaron constancia de que las iniciativas “no son suficientes” para ayudar a la mayoría de las familias del país en el contexto de la pandemia del coronavirus.

Comparto Declaración Pública de todos los comités de oposición del @Senado_Chile: Instamos nuevamente al gobierno a corregir y mejorar los proyectos de la Agenda de Mínimos Comunes, en esta semana clave para lograr apoyos que resuelvan los problemas de las familias y pymes. pic.twitter.com/qcm43Sl5Ba — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) May 30, 2021

“No resuelven los problemas de las familias. No resuelven el problema de la mayoría de las Pymes. No mejoran la estrategia sanitaria. No abordan de manera clara fórmulas de financiamiento de corto, mediano ni largo plazo para los esfuerzos de reconstrucción económica y social pos pandemia que deberemos desarrollar”, dice el documento.

A esto apunta que “instamos nuevamente al gobierno a concurrir al Congreso durante la próxima semana a corregir y mejorar los elementos indispensables de los proyectos para hacerlos sostenibles y no continuar confundiendo a la opinión pública con falsos debates alejados de las necesidades de las familias”.