Diputado Núñez tras ser removido: “Me están pasando la cuenta por haber aprobado el royalty”

El diputado del Partido Comunista (PC) Daniel Núñez se refirió a la polémica destitución de la presidencia de la comisión de Hacienda, luego que la instancia aprobó la moción de censura que presentó el parlamentario Pablo Lorenzini en contra su contra.

“Lo que están haciendo hoy los diputados de la derecha que están votando a favor de esta censura junto con el diputado Lorenzini, es que me están pasando la cuenta por haber aprobado el royalty a la gran minería del cobre y por haber denunciado la corrupción que ocurrió cuando años atrás se votó en este parlamento el proyecto de ley de royalty, donde un exministro de Economía, con un fiscal de la empresa Soquimich, redactó una norma que los beneficiaba con invariabilidad tributaria de esa empresa, y eso es justamente lo que no ocurrió en esta votación”, dijo Núñez.

“Si hay alguien a que hay que darle garantías de lo que se discute, se debate y se vota en el Parlamento, a quien más hay que darle garantías, es al pueblo de Chile y aquí se va a votar con transparencia, que no va a haber un lobby oculto, que no van a haber acuerdos truchos, cocina, nada que altere la voluntad popular y eso fue lo que se hizo y eso es lo que les molesta”, agregó.

El parlamentario también señaló que “saben que si yo como presidente de la comisión de Hacienda, con el apoyo de los diputados de oposición, no hubiésemos puesto en votación el royalty, nunca hubiese llegado a la Sala, porque es obvio que con estos precios espectaculares que tiene el cobre las mineras se están robando un recurso estratégico para el desarrollo de Chile como obviamente es el cobre”.

“¿Y quién se prestó para esto? El diputado Lorenzini. A él se le va a buscar instalar en la presidencia de la comisión de Hacienda, seguramente después en la próxima sesión lo van a votar para presidente, porque obviamente él puede facilitar acuerdos como los que se quieren llegar con el actual Gobierno y por esa vía tenderle un salvavidas a Piñera”, continuó.

Finalmente, Núñez manifestó que “no corresponde en la tradición democrática de Chile que a mí se me esté diciendo que me impugnan porque le levanté la voz al presidente del Consejo Minero. O sea, aquí los parlamentarios tienen que venir a callar y ser serviles al poder económico, esa es la comisión de Hacienda que ustedes aspiran. Yo para eso no estoy disponible”.