Pensemos Chile: Mujeres constituyentes analizaron la paridad, la nueva política femenina y el desarrollo de la Convención Constitucional

Este lunes se emitió el undécimo capítulo del programa de ADN Pensemos Chile, un espacio de conversación ciudadana y debate sobre el Chile que queremos.

Bajo la conducción de Claudia Álamo y Mauricio Hofmann, conversamos y analizamos sobre la paridad, la nueva política femenina y el desarrollo que tendrá la Convención Constitucional con las constituyentes electas Angélica Tepper, quien es independiente en cupo de Renovación Nacional (RN), Ingrid Villena de la Lista del Pueblo, Tiare Aguilera del pueblo rapa nui y Constanza Schonhaut de Convergencia Social (CS).

Angélica Tepper: “Tenemos que ir con una mirada abierta al diálogo”

En primera instancia, Tepper expresó que “siempre he dicho que tenemos que empezar a conversar y ver los puntos que nos unen, ir avanzando y poner los cimientos sobre las cosas que nos unen”.

“Con muchas personas que yo he estado hoy conversando e inclusive, antes en los debates que tuvimos, encontrábamos muchos puntos en común. Si nosotros estamos aquí, (es porque) todos los constituyentes que fuimos elegidos queremos producir cambios ¿Qué cambios? Eso es lo que vamos a llegar a acuerdo. Esto es para conversar, es para dialogar y llegar a acuerdos en construir una casa mejor para todos, donde todos nos sintamos bien, donde todos nos sintamos acogidos y yo creo que hay que ir con una mirada pro positiva a esto”, agregó.

“Creo que hoy tenemos que ir con una mirada abierta al diálogo, abiertos a construir, cada uno, obviamente, con su postura, con sus costumbres, todo, pero conversemos primero”, recalcó.

Ingrid Villena: “Uno de mis objetivos dentro de mi programa es llevar la paridad a nivel de todo cargo”

Por su parte, Villena señaló que “traté de fomentar lo máximo que pude a cada ciudadana del distrito 13 para que participaran en estas votaciones de las convencionales constituyentes, porque esto era un espacio reservado exclusivo de participación masculina, y encuentro hermoso que por primera vez se equiparen estas fuerzas, estas fuerzas y este conflicto entre género y sexo que nos ha demarcado por muchos años y nos ha prohibido también la participación en la toma de decisiones”.

“Así que uno de mis objetivos dentro de mi programa es llevar la paridad a nivel de todo cargo, no solo en lo político, sino que también en la vida laboral y también familiar”, continuó.

Tiare Aguilera: “La polarización es un temor infundado”

Por su parte, Aguilera manifestó que la Convención y el proceso constituyente “es una tremenda esperanza para todo un país, no solamente para los pueblos originarios, y hay que, de alguna forma, allanar el camino para que el diálogo se produzca y no se entorpezca”.

“Lo importante es que podamos trabajar, que nos conozcamos. Yo siempre digo que sí a todo lo que se me invite, porque yo necesito conocerlos, necesito escucharlos a todos”, añadió.

Respecto al desarrollo de la Convención, la representante del pueblo rapa nui sostuvo que “el diálogo se va a generar, la polarización también es un temor infundado. Con todos los candidatos tengo muchos puntos de encuentro y sin duda vamos a generar consciencia. Hay cosas que son urgentes a nivel país y hay cosas que hay que cambiar y que reflejarlas en esta nueva Constitución y hay bastantes puntos de encuentro. Con muy pocos candidatos ahora ya electos que he conversado me han aparecido posturas radicalmente opuesta, o sea, coincidimos en varios de los puntos”.

Constanza Schonhaut: “Hay una mayoría sustantiva que no nos permite hablar de polarización”

Finalmente, Schonhaut indicó que “es relevante poder expresar qué es lo que vamos a defender y creo que ese esfuerzo por conocernos y por saber qué es lo que vamos a defender en la Convención es un ejercicio súper democrático”.

“Respecto a la polarización, a mí la polarización que más me preocupa son de algunos sectores de derecha. No olvidemos que tenemos representantes como Marcela Cubillos, Teresa Marinovic, que son personas que han estado permanentemente con el discurso que intentan tensionar el debate público a través de fake news, a través de temores que muchas veces son infundados, a través muchas veces también de discursos de odio, y yo creo que ante eso una Convención que pretende darle un nuevo pacto social a la ciudadanía tiene que estar a la altura de esos debates y probablemente van a haber también otros grupos radicalizados por otros lados que no quieren llegar a acuerdos y yo creo que está bien, pero a mí me parece que hay una mayoría sustantiva que no nos permite hablar de polarización porque esto no está partido en la mitad”, explicó.

De este modo, la constituyente electa manifestó que “veo una amplia mayoría en la Convención de distintos espacios de organización político y social que quieren cambios sustantivos a través del diálogo y creo que eso es lo más relevante y es lo que me tiene muy optimista también de este proceso”.