Evelyn Matthei sobre primarias en Chile Vamos: “Los voy a apoyar a todos porque eso es lo que corresponde”

La recién reelecta alcaldesa de Providencia para un segundo periodo, Evelyn Matthei, regresó la mañana de este martes a sus funciones habituales, asegurando sobre las elecciones primarias de Chile Vamos para las presidenciales que “los voy a apoyar a todos“, evitando dar más detalles a menos de 24 horas de haberse bajado de esa carrera para mantenerse frente al municipio de la zona oriente de Santiago.

Así, al retomar sus funciones edilicias, Matthei aseguró directamente a la prensa que se encontraba en el lugar que “sé que me van a preguntar a quién voy a apoyar y les digo altiro; voy a apoyar a Joaquín, voy a apoyar a Mario, a Ignacio, a Sebastián, los voy a apoyar a todos, porque eso es lo que corresponde, porque así se hacen las cosas”.

En tanto, también tuvo palabras para hacer un breve análisis de los resultados de las elecciones del fin de semana recién pasado, donde la derecha y los partidos tradicionales de forma transversal fueron desplazados por candidaturas independientes y ciudadanas.

“El 60% de la población no votó, que nadie saque conclusiones apresuradas, tenemos que ver qué sector fue el que no votó y por qué no votó. Tanto para el gobierno como para la izquierda democrática la señal es clara (…) Esto de haber negado la sal y el agua por tanto tiempo le hizo daño al gobierno y también le hizo daño a ellos mismos”, apuntó.

Finalmente, tuvo palabras de agradecimiento a los funcionarios del municipio y a los vecinos que la reeligieron para un nuevo periodo. “Estoy de verdad feliz, feliz de volver acá, este es el trabajo de servicio público que más he querido, que más he gozado, eso me tiene muy contenta”, puntualizó.