“Izquierda miserable”: Yuyuniz Navas realizó duras críticas al proceso de elecciones

Durante estas horas se han revelado gran parte de los resultados de las elecciones que se llevaron a cabo este fin de semana. De ello se han desprendido diferentes análisis y opiniones.

Entre ellas figura una declaración de Yuyuniz Navas (UDI), quien postuló como candidata constituyente para el Distrito 9 (Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca) y que no resultó electa, con 2.934 votos (1,34% del total), según resultados preliminares.

“La ciudadanía no se ha dado cuenta del daño que la izquierda le ha hecho al país. No les creo, ni confío. Hasta hoy no han hecho nada por las necesidades del pueblo, y tampoco lo harán en un futuro. Izquierda miserable”, expresó la

actriz e instructora de yoga de 49 años en su cuenta de Twitter