“Es absolutamente posible”: Boric anunció que le faltan cerca de 10 mil firmas para ser precandidato presidencial

Este miércoles, el diputado de Convergencia Social (CS) Gabriel Boric anunció que solo le faltan cerca de 10 mil firmas para poder inscribir su precandidatura presidencial.

“La verdad es que hemos tenido una muy buena respuesta y hago un llamado a todos quienes quieran que estemos en una primaria, a quienes quieran que las ideas que hemos defendido tantos años sean parte del debate presidencial para este momento constituyente en Chile, nos apoyen con su firma”, afirmó.

En ese sentido, Boric se mostró “convencido de que podemos llegar, pese a los deseos de algunos personajes que se alegrarían de que no estemos en la papeleta. Nosotros vamos a dar todo para estar ahí, no me cabe ninguna duda de que con el esfuerzo de la gente lo vamos a conseguir”.

“Lo que nos decía el Servel es que aproximadamente (faltan) 10 mil, hay que depurar algunas, pero creemos que en la última semana juntamos más de 10 mil, por lo tanto, creemos que es absolutamente posible”, señaló el diputado.

Cabe recordar que el plazo para reunir las firmas necesarias vence la noche del miércoles 19 de mayo.