Pensemos Chile: Las expectativas ciudadanas sobre los constituyentes y la nueva Constitución

Este lunes se emitió el noveno capítulo del nuevo programa de ADN, Pensemos Chile, un espacio de conversación ciudadana y debate sobre el Chile que queremos.

Bajo la conducción de Claudia Álamo y Mauricio Hofmann, conversamos y analizamos las expectativas de la Convención Constitucional y la nueva Constitución Política del país con el director del Departamento de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica (UC), Sebastián Soto; la directora de la carrera de ciencia política de la Universidad de Chile, Claudia Heiss; y el director ejecutivo del estudio Tenemos que hablar de Chile, Hernán Hochschild.

Sebastián Soto: “El desafío de los convencionales es que intenten renovar la política”

Respecto a las elecciones de este 15 y 16 de mayo, Soto señaló que “a partir de domingo, el desafío es que los convencionales que resulten electos sepan que en sus manos no solo está escribir una Constitución que ojalá reúna la mayor cantidad de acuerdos, sino también intentar renovar la política“.

“Es decir, dejar atrás ese dialogo polarizado tan efervescente que a veces vemos en el Congreso e intentar construir de nuevo sobre la base de acuerdos, sobre la base de compromisos, sobre la base de un dialogo que no busque la polarización, que no busque cambiar las reglas del juego, que no busque la trampa, sino que el dialogo honesto entre estos futuros convencionales“, agregó.

Claudia Heiss: “No basta con que la participación se entienda con participar en elecciones”

Por su parte, Heiss comentó que “no desconozco que es muy importante tener tantos procesos electorales, tenemos un plebiscito de entrada, tenemos la elección de convencionales, tenemos un plebiscito de salida, para estándares de los años 70 esto hubiera sido tremendamente participativo, pero para estándares del año 2021 no es así”.

“No basta con que la participación se entienda con participar en elecciones, tiene que haber otras formas de participación. Creo que hay que ser innovador en pensar maneras de legitimar lo que ocurre en la Convención y estoy convencida que eso no se va a lograr habiendo la participación al principio y al final”, continuó.

Bajo ese punto, la especialista sostuvo que “en el proceso de elaborar la nueva Constitución tiene que haber mucha transparencia, tienen que haber mecanismos para recibir ideas de la gente, tiene que estar permanentemente estar la Convención demostrando que no va a haber cooptación, que no habrá esta idea de la traición de representante-representado y que efectivamente se va a mantener el vínculo entre representante y representado, y que no se va a poner en paréntesis durante la elaboración de la Constitución”.

Hernán Hochschild: “A las personas en Chile las instituciones les importan”

Finalmente, Hochschild destacó de gran manera que “no es que la política no importe, la política importa mucho y eso emerge en el Tenemos que hablar de Chile, y las instituciones no es que importen, importan mucho. Por eso los chilenos cuando los mandan a comprarse el chaleco amarillo para bajarse del auto en una semana agotan todos los chalecos y cuando los mandan el día miércoles a los de 55 años a vacunarse el 80% va”.

“A las personas en Chile las instituciones les importan, son relevante, y lo que quieren es que se vuelvan integradoras y claras”, concluyó.