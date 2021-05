Elecciones del fin de semana: Servel se refirió a la selección de José Antonio Kast como vocal de mesa

El presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, se refirió a la selección del presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, como vocal de mesa para las elecciones de este sábado 15 y domingo 16 de mayo.

Tras darse a conocer la noticia, se le consultó a Tagle si, más allá de que la ley es no excluyente, es apropiado o no que un presidente de partido político ejerza como vocal durante los comicios, ante lo cual respondió que: “no, este un sorteo que hace la Junta Electoral y, por lo tanto, hay que cumplir con las normas”.

“Si bien no tiene derecho a excusarse y tiene que cumplir como cualquier otro ciudadano, no es primera vez que una persona dirigente o una persona famosa o importante le toca esta función y todos tienen que cumplirla, ese es el mandato de la ley y la selección no la hace el Servel”, argumentó.

Por su parte, Kast expresó que no es la primera vez que sale elegido para este tipo de responsabilidades. “Al igual que hace cuatro años atrás, cuando fui apoderado en el Estadio Nacional, no tengo problemas en apoyar el proceso electoral y cumplir mi deber al igual que muchos chilenos”, dijo.