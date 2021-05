“No lo aceptaría”: Evelyn Matthei rechazó ir sola por la UDI a la primaria de Chile Vamos

Luego que Joaquín Lavín le propuso al presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, que solo una persona vaya a la primaria de Chile Vamos en representación del partido, su compañera de militancia y también precandidata presidencial, Evelyn Matthei, rechazó la idea y dijo que, en caso de ser elegida por el consejo general del gremialismo, “no lo aceptaría”.

A través de una declaración, la también aspirante por la reelección a la alcaldía de Providencia dijo que “no hay que tenerles miedo a las primarias”.

“Suponiendo, por ejemplo, que el consejo general solo me propusiera a mí, yo no lo aceptaría, porque a la ciudadanía le costaría muchísimo entender por qué una decisión que puede ser tomada por un millón y medio de personas, la va a tomar finalmente un grupo de 400 personas. Son ese el tipo de cosas que la ciudadanía ya no acepta”, agregó.

Finalmente, Matthei dijo que “lo lógico es que vayamos todos, los cincos (precandidatos), a la primaria”.