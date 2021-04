Daniel Jadue por candidatura presidencial: “Yo no pretendo irme de Recoleta al menos que el pueblo de Chile decida otra cosa”

El candidato a la reelección de la alcaldía de Recoleta, y también presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, señaló la mañana de este martes en ADN Hoy que no renunciará a la dirección de la comuna “al menos que el pueblo de Chile decida otra cosa”, homologando su situación con la de los senadores que enfrentan candidaturas presidenciales.

Al respecto, Jadue indicó que “es lo mismo que los senadores, uno renuncia solo si gana la elección presidencial. Los senadores que han sido candidatos presidenciales mientras son senadores siguen siendo senadores mientras son candidatos”.

A esto agregó que “si me reeligen, con un porcentaje que para mí sea alto, porque para mí Recoleta sigue siendo importante, yo no pretendo irme de Recoleta salvo que el pueblo de Chile decida otra cosa (…) En la democracia es el pueblo el que elige, si el pueblo me vuelve a elegir para la alcaldía de Recoleta y después el pueblo de Chile me elige como Presidente de la República, supongo que hay que respetar la decisión del pueblo de Chile”.

Retiro de las AFP

En tanto, al ser consultado sobre los retiros de ahorros desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el candidato dijo que no está de acuerdo con que hayan sido los trabajadores los que paguen la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus con sus fondos previsionales.

“No he estado de acuerdo con los proyectos de retiro porque creo que es absurdo que los trabajadores paguen con sus ahorros la crisis. No me gusta ninguno de los retiros, pero los hemos tenido que aprobar porque tenemos más sintonía de la que este gobierno tiene con la ciudadanía”, señaló.

Además calificó al gobierno de “indolente” ante la necesidad de las personas. “Imagínese la indolencia de este gobierno, que cuando está aprobado el tercer retiro, va y presenta otro retiro para tratar de bloquear esto, tanto que otra noticia de la desnutrición al gobierno le dio lo mismo”, puntualizó.