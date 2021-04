Abogado Javier Couso e inminente acusación contra Presidente Piñera: “No tiene ninguna base jurídico-constitucional”

La constitución y sus prestaciones han sido tema durante esta semana, luego del requerimiento del gobierno al Tribunal Constitucional en el marco del proyecto de tercer retiro de los fondos de las AFP y de la iniciativa de parlamentarios de oposición contra el Presidente Sebastián Piñera.

Al respecto, el abogado constitucionalista Javier Couso explicó en ADN Hoy las particularidades de ambas iniciativas, puntualizando que, en la primera, “una es jurídica y otra es de contexto político”. “Hay un añadido en el tercer retiro, que tiene que ver con la posibilidad de retirar dinero de las cuentas vitalicias. Eso no estaba ni en el primero ni en el segundo. Y ahí hay un argumento atendible, que tiene que ver con que ya fue rechazado en enero y que hay que esperar un año para reponerlo. Y, también, alguna duda respecto a la constitucionalidad en términos de los derechos de propiedad de las compañías de seguros respectos a esos fondos”, afirmó el también docente.

“La otra particularidad tiene que ver con un argumento que, a mi juicio, no tiene ninguna base: la idea de que habría un precedente vinculante en la decisión de diciembre pasado a propósito del segundo retiro. En Chile, el precedente no tiene un efecto vinculante. De hecho, el Tribunal Constitucional ha sido ambiguo al respecto”, precisó.

Respecto al panorama político en el que aterriza el proyecto, recalcó que, al no existir un proyecto de retiro paralelo presentado por el propio gobierno, “hace que, de acogerse, simplemente no va a haber un tercer retiro, lo que no pasó en diciembre porque se declaró inconstitucional la propuesta de los parlamentarios de oposición, pero el gobierno tenía un proyecto que, en la práctica, permitió a las chilenas y chilenos retirar dinero de sus cuentas”, destacando que, cuando una mitad de los magistrados dijeron que el proyecto era constitucional y la otra no “estamos ante una situación opinable jurídicamente”.

Puntualizando que jurídicamente la presentación al TC es una atribución del Presidente, Couso se refirió también a que una eventual recusación -ejercicio jurídico de no tomar parte-, por parte de María Luisa Brahm “no va a prosperar”. “El tribunal viene siendo cuestionado por operadores legales y por la ciudadanía hace tiempo. Y por no existir un proyecto paralelo del gobierno ofreciendo un tercer retiro, si se cae el único responsable va a ser el TC. Y eso pone una presión inmensa a un tribunal quebrado en sus relaciones y, recordemos, con dos fiscales investigando potenciales delitos por algunos de sus integrantes.

Eventual acusación constitucional contra Presidente Piñera

Respecto a la iniciativa que se encuentra en plena redacción, el experto constitucionalista fue enfático en señalar que no tiene posibilidades “bajo ningún respecto. Esa acusación no tiene ninguna base jurídico-constitucional. Incluso, vemos que parlamentarios que ostentan el título de abogado han cometido errores tan básicos como imputar abandono de deberes, que no es una causal que esté establecida para el Presidente”, en referencia a lo expresado por el diputado Gabriel Boric también en ADN Hoy.

“Eso solo demuestra que solo aquí hay elementos políticos, que se entienden, de mucha irritación con el gobierno”, puntualizó Couso, indicando que “hay dos causales básicas donde la Constitución autoriza una acusación contra el Presidente. La primera es, abiertamente, haber infringido la Constitución y las leyes, en este caso nadie lo ha planteado. Y la otra es haber comprometido gravemente el honor y seguridad de la Nación e, históricamente, se ha entendido que eso tiene que ver con la seguridad externa del país y el honor frente a la comunidad de naciones”.

Para el abogado, plantear esta iniciativa “es algo propio de la vida política, de una situación polarizada, pero no se configura, a mi juicio, ninguna de las causales aplicables para acusar al Presidente de la República”.