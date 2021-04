Bellolio por tercer retiro de las AFP: “Vamos a ocupar todas las herramientas para asegurar que se respete la Constitución”

Durante la tarde de este lunes, el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió al proyecto que busca un tercer retiro de fondos previsionales de las AFP, y reiteró que el Ejecutivo utilizará “todas las herramientas para asegurar que se respete la Constitución” en torno a una eventual aprobación de la reforma constitucional.

“El Presidente lo ha dicho muy claramente, el Gobierno tiene la obligación de defender el respeto a la Constitución. De hecho, cuando uno es parlamentario – me tocó – uno tiene que jurar respetar la Constitución, cuando uno es ministro tiene que hacer exactamente lo mismo, por lo tanto, nosotros esperamos que el Gobierno siempre y el Parlamento siempre también respeten la Constitución, y este proyecto a juicio del Gobierno, como lo han expresado ya varias veces los ministros, es inconstitucional y obviamente que vamos a ocupar, tal como lo dijo el Presidente, todas las herramientas para asegurar que se respete la Constitución”, sostuvo el ministro vocero.

Respecto a las críticas que ha tenido el Gobierno sobre las ayudas económicas, Bellolio sostuvo que “entendemos que, por supuesto, puede haber parlamentarios que critiquen. Lo que nosotros esperamos es que antes de criticar las medidas de forma instantánea se pause un segundo, reflexionen y se den cuenta que esto significa que 13 millones de personas van a poder recibir un IFE durante los próximos meses, que es de $100.000 por cada habitante del hogar”.

“En el proyecto de retiro de los fondos de pensiones hay tres millones de chilenos que no tienen absolutamente nada que retirar y, por tanto, sí son beneficiarios de este IFE ampliado que no tiene requisitos para que pertenecen al 80% del Registro Social de Hogares. Es decir, tres millones de personas que no iban a sacar nada, aquí sí van a tener un IFE si pertenecen al 80% del Registro Social de Hogares”, argumentó.

El ministro también se refirió a los personeros políticos que han señalado si el Gobierno recurre al Tribunal Constitucional (TC), se podría ocasionar una crisis como lo ocurrido durante el estallido social. Al respecto, Bellolio dijo que “esperaría que ninguno de ellos estuviese llamando a la violencia”.

“Hemos dicho también muchas veces, si se produce este tercer retiro van a quedar más de cinco millones de chilenos sin fondos de pensiones. Eso perjudica no solo a las pensiones futuras, sino que las pensiones presentes, y ahí hacemos un llamado también al Congreso a aprobar la reforma que aumenta las pensiones a más de 2,1 millones de chilenos ahora ya. Creemos que ese es el mecanismo, ayudas para los chilenos mientras estamos en la pandemia”, continuó Bellolio.

Finalmente, el secretario de Estado dijo que “hemos dicho que no vamos a dejar solas a las familias mientras dure la pandemia y la recuperación, que es una cuestión que también es esencial y, por supuesto, le pedimos a todos los parlamentarios que tengan esa altura de mira de ver estas ayudas que se hacen para las familias que pertenecen al 80% del Registro Social de Hogares, así como también de la clase media, y por supuesto, vamos a seguir siempre abiertos a ver nuevas alternativas para ver cómo cubrir aquellas personas que por distintos motivos no les esté llegando a la ayuda”.