Cambio de gabinete: Ministro Figueroa aseguró que sigue en su puesto “hasta que el Presidente diga lo contrario”

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, aseguró el mediodía de este miércoles que se mantendrá en su cargo “hasta que el Presidente (Sebastián Piñera) diga lo contrario”, respondiendo así a las dudas sobre su continuidad ante el inminente cambio de gabinete que debería materializarse durante la tarde luego que se conociera que la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, renunció a su puesto en el gobierno.

En conversación con Ciudadano ADN, donde Figueroa defendió el hecho haber impulsado la vuelta a clases en marzo pese al aumento de contagios con Covid-19, agregó que “no he tenido ninguna noticia mas allá de los rumores, sigo trabajando en mi puesto hasta que el Presidente diga lo contrario, pero no he tenido ninguna noticia”.

La respuesta a la duda planteada sobre si su salida podría ser parte de la modificación ministerial, fue corta y marcada por una risa nerviosa del secretario de Estado, que aseguró contar con la confianza del Mandatario hasta ahora.

Raúl Figueroa ha sido ampliamente cuestionado durante la pandemia debido a su insistencia en retomar las clases presenciales, pese a que profesores y sostenedores de colegios han señalado no contar con los medios para retomar las actividades y cumplir con la normativa sanitaria al mismo tiempo.