Producto de una neumonía: hospitalizan a diputado José Miguel Ortiz en el Biobío

Durante la tarde de este sábado, el diputado José Miguel Ortiz (DC), perteneciente al distrito 44 del Biobío, fue hospitalizado durante esta jornada producto de una neumonía derivada del Covid-19.

Su hijo, también llamado José Miguel, conversó con ADN sobre el estado de salud de su padre, quien está en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI) de la Clínica Biobío.

Ortiz y su esposa ingresaron a una residencia sanitaria hace seis días, tras contagiarse de coronavirus. “Le realizaron una serie de exámenes y arrojó anomalía por Covid. Los demás signos vitales están bien, incluyendo un chequeo de su funcionamiento psicomotor y cerebral. Hay que esperar cómo evoluciona su neumonía con el tratamiento corrrespondiente”, señaló.

También destacó que el parlamentario ya contaba con las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19, aunque remarcó que afortunadamente el contagio se produjo luego del tiempo de espera recomendado.

“Aquí lo importante es que hay que tomarse esto en serio y mantener todas las medidas de precaución que tenemos, porque el mensaje de vacunación masiva parece que no lo entendimos bien. Vacunarse no es sinónimo de que no te vas a contagiar”, sostuvo José Miguel hijo.

Respecto de por qué el diputado está en la UTI, afirmó que al estar en Fonasa, debía internarse en el Hospital Las Higueras. “No había disponibilidad de camas“, resaltó.

En esa línea, puntualizó que Ortiz aún no necesita de ventilación mecánica, aunque está en observación.

Por otra parte, el jefe de la bancada DC, Daniel Verdessi, expresó que “le deseamos su más pronta recuperación y apoyamos a su familia en estos difíciles momentos”.