Jadue criticó decisión de la Cámara para que alcaldes por la reelección continúen suspendidos hasta el 17 de mayo

Luego que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la reforma constitucional que busca postergar las elecciones de abril, debido a la pandemia del coronavirus, y donde una de sus indicaciones sostiene que los alcaldes que van a por la relección deben permanecer suspendidos hasta el 17 de mayo, Daniel Jadue criticó la medida y manifestó que los parlamentarios que votaron a favor de la iniciativa “les da lo mismo que los jefes de servicios estemos fuera”.

“Me parece que una vez más un grupo de diputados que no tiene comprensión de la realidad y que habitualmente legislan sin mirar lo que pasa en los territorios, cometen un error, porque hoy es cuando más las comunidades necesitan a los alcaldes y a las alcaldesas vigente a cargo de este minuto tan dramático de la pandemia”, expresó en entrevista con La Prueba de ADN.

“Pero pareciera ser que a ellos les da lo mismo que en las municipalidades los jefes de servicio, que finalmente somos los responsables hasta el último día de nuestro mandato estemos fuera y por sacar cuentas electorales mezquinas, efectivamente llegan a esto que, además, yo no sé si tenga ideas de constitucionalidad, porque después de los 15 días de cualquier suspensión del alcalde por razones distintas a las de salud, es el consejo el que elige un nuevo alcalde o alcaldesa y hay varios concejales que sí van a seguir como concejales, que hoy son candidatos a alcalde y alcaldesa en todas las comunas de Chile en donde pasa esto, y ellos no se van a ver afectados por esta norma”, agregó.

Daniel Jadue también fue crítico en manifestar que “una vez más los diputados no dan el ancho, al menos lo que aprobaron esta medida y están sacando cuentas concretas. Por ejemplo, no quieren que la alcaldesa Cathy Barriga vuelva a su cargo, pero ellos se olvidan que, si ellos quieren efectivamente fiscalizar que el cargo no sea utilizado para hacer campaña, bueno ellos son los responsables de fiscalizar”.

“Entonces, le daría un llamado al Congreso en general a que mejor se preocupen de hacer la pega que tienen que hacer y no deslindar las responsabilidades, porque un mes y medio fuera del municipio sin poder hacer, pero también sin poder también asumir nuestras responsabilidades no tiene ninguna explicación racional en ninguna parte de Chile”, continuó.

“No soy muy amigo de los retiros de las AFP”

Por otra parte, Jadue sostuvo que no es “muy amigo” de los retiros de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y que se debe debe continuar con la discusión de la reforma al sistema de pensiones.

“La verdad es que nunca he sido muy amigo de los retiros, nunca he sido muy amigo de que los trabajadores paguen con el cargo a sus ahorros, para el efecto que sea, el costo de la crisis. Yo hubiera preferido una ley que cobrar impuestos especiales hoy a los que, en estos dos años, las Isapres, la banca, las mismas AFP, han tenido utilidades multimillonarias sin pagar un peso en costo de la crisis”, sostuvo.

“Entonces yo habría dejado los fondos donde estaban, habríamos seguido la discusión de la reforma del sistema de pensiones para avanzar hacia un sistema de protección social y, por lo tanto, lo que puedo decir es que, si el Gobierno sigue sin entender la dimensión de la crisis claro, no queda otra, y ahí uno termina apoyándolo, pero, efectivamente, solo gracias a que este Gobierno nunca estuvo dispuesto a hacer un esfuerzo real por ayudar a la gente”, continuó.

Cuestionamiento al Consejo asesor del Covid-19

Además, el alcalde suspendido manifestó que “desde un comienzo yo fui tremendamente crítico tanto de las cuarentas dinámicas como de los desconfinamientos dinámicos. De hecho, a mí me llama la atención, pero el Consejo asesor que hoy llama a cambiar las elecciones fue el mismo que aprobó los permisos de vacaciones y que después cuando las vacaciones estaban en la mitad del tiempo, trató de suspenderlo; y fue el mismo Consejo asesor que con el Gobierno impulsaron y presionaron para el retorno a clases.

“Los mismos que presionaron porque se aumentara las actividades esenciales de tal manera de poder normalizar la economía. Entonces, estamos en esta situación por el absoluto fracaso de este Gobierno en el manejo de la pandemia, pero, además, por la inconsistencia de la comunicación”, expresó.

Finalmente, el edil sostuvo que las autoridades “plantearon la vacuna como si fuera un fetiche y nadie parece entender que la vacuna no disminuye la circulación del virus, muy por el contrario, lo más probable es que la extienda, porque la gente no tiene síntomas después de vacunada, incluso enfermándose, y pueden contagiar incluso andando por la calle”.

“La verdad es que me parece que esta comedia de errores requiere de un cambio de timón, pero brutal y entre eso, el Gobierno tiene que entender que la ayuda tiene que llegar a las familias ya“, concluyó.