Ministro Ossa y acusaciones de “letra chica” en reforma previsional: “Todos actuamos de buena fe en esta negociación”

Desde el Congreso Nacional, el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, respondió los dichos de la futura presidenta de la comisión de Trabajo, la senadora Carolina Goic, quien habló de “letra chica” para referirse a las indicaciones a la reforma previsional.

En conversación con Radio Futuro, la parlamentaria comentó los anuncios que realizó en esta materia el Presidente Sebastián Piñera, mediante cadena nacional. “Tengo el temor de que hay letra chica escondida en el aumento del pilar solidario. Nos vamos a aceptar letra chica con respecto al monto de los beneficios, porque o si no, estamos engañando a la gente”, expresó Goic.

En tanto Ossa, quien ha sido uno de los negociadores con la oposición, envió un mensaje a su contraparte y pidió no sospechar mala fe entre ambos. “Nunca me oirá hablar de letra chica ni de romper acuerdos. Todos actuamos de buena fe en esta negociación“, afirmó el titular de la Segpres.

Agregó que “podemos discutir sobre la fórmula, podemos decir que se pretende que el 6% extra de la cotización sea solidaria. Podemos incluso discutir porque a pesar de que los chilenos creen y confían en los ahorros individuales, la oposición cree otra fórmula. Pero no nos acusemos de letra chica, no nos imputemos de mala fe porque así no se llega a ningún acuerdo“.

En relación al tercer proyecto que se presenta para facultar nuevamente un retiro de fondos de pensiones, esta vez por diputados PS, PPD y DC, el ministro Ossa reiteró que recurrirán al Tribunal Constitucional “cada vez que se pretenda”.

“Vamos a recurrir al TC toda vez que se pretenda, ya sea, mediante artículos transitorios, mediante artículos permanentes, leyes especiales, burlar lo que en verdad dispone la Constitución, que las materias relacionadas a pensiones, que arroguen gastos, que tienen implicancias tributarias, son iniciativas exclusivas del Presidente de la República”, subrayó Ossa.

En esa línea, sentenció que “va a haber una nueva Constitución, veremos qué sale de ahí. Hoy la Constitución se respeta”.