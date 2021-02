Candidato a la Convención Constitucional por el pueblo Huilliche busca “potenciar las áreas económicas mapuche”

En el recorrido de Ciudadano ADN por conocer a los candidatos a la Convención Constitucional por lo pueblos originarios, conversó con Yonathan Paillache, candidato por el pueblo Huilliche.

Pailleche es de profesión ingeniero industrial con un diplomado en gestión de políticas indígenas e interculturalidad, y ya cuenta con su carrera política al ser presidente regional de la Juventud UDI en Los Lagos y tesorero de la Directiva Regional UDI Los Lagos.

De esta manera, comenzó contando su historia, “yo soy actualmente habitante de la comuna de Osorno, crecí en San Juan de la Costa, un tiempo importante de mi niñez y como todo niño, tuve que emigrar a la ciudad, porque para ese entonces la educación en San Juan solamente llegaba hasta lo básico y tuve que buscar nuevas oportunidades junto a mi familia para poder desarrollarme en lo escolar y también más a futuro de lo profesional y en lo estudio universitario”.

Viviendo en esa comuna, “una de las más pobres al nivel de Chile y de la región de Los Lagos, nace la inquietud de poder aportar en el desarrollo, no tanto en la comuna de San Juan de la Costa, sino que también para la región, poder aportar un granito de arena, tratar de de buscar oportunidades para la gente y dentro de lo que está al alcance de las personas y de nuestro grupo de trabajo, podemos llevar y hacer distintas actividades, los distintos sectores”.

Así, continuó aclarando que el pueblo Huilliche, que “el pueblo actual es mapuche y huilliche son la gente del sur, por lo tanto la gente acá hoy en día estamos en el siglo XXI, el mapuche ya no es como es año atrás, hoy en día el mapuche también es profesional, es médico, ingeniero, pero también hay un cierto sector que todavía está en la ruralidad y trabaja de la tierra, trabaja de los animales, del campo”.

De esta manera, Yonathan Paillache finalizó aclarando cuales son sus propuestas como candidato a la Convención Constituyente: “Cuando comenzamos a hablar de la nueva Constitución o de redactar una nueva Carta Magna, si se da la oportunidad de tener al pueblo mapuche, huilliche, participando en la redacción de esta, lo primero de todo es el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, yo creo que es fundamental para poder empezar el diálogo en la temática indígena”.

“Segundo, potenciar las áreas económicas mapuche, hoy en día no se potencia las áreas económica de nuestro pueblo, lo cual es muy importante para el desarrollo, no podemos no tener una política pública que vaya a un desarrollo directo de los pueblos originarios, porque los pueblos originarios tienen una cosmovisión diferente, tienen una forma de vida diferente, lo cual hace muy importante que el estado o los municipios puedan aportar al que los pueblos originarios puedan desarrollarse con pertinencia cultural”, cerró.