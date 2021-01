Felipe Kast descartó ir a la carrera presidencial por Evópoli: “No fue una decisión fácil”

Las bajas por la carrera presidencial continúan y no se detienen. Felipe Kast anunció a Evópoli que no irá a la lucha por una precandidatura camino hacia el Palacio de La Moneda.

En una carta enviada a su partido político, el senador por la Araucanía esgrimió que “no voy a ser candidato presidencial en la primaria de Chile Vamos. No fue una decisión fácil, porque habernos embarcado hace 4 años en el desafío de la primaria presidencial fue una experiencia importante, y me habría encantado poder implementar muchos de esos sueños que siguen pendientes para Chile”, dijo en la misiva publicada por La Tercera.

José Miguel Insulza se bajó de la carrera presidencial y abre camino a Paula Narváez en el PS: "No tengo apoyo suficiente" https://t.co/Fd1ItGAo1j pic.twitter.com/TKyEiuWdP4 — Radio ADN (@adnradiochile) January 16, 2021

“He llegado al convencimiento de que lo mejor para Evópoli, porque somos un proyecto colectivo, es abrir espacios para que nuevos liderazgos puedan desplegarse. Lo responsable, lo correcto y lo coherente con el desafío de oxigenar la política, es que busquemos al mejor de los nuestros para asumir este desafío”, complementó uno de los fundadores de dicho partido.

Insistió en que “existen elementos personales que también jugaron un rol importante en esta decisión, que mi familia y mis hijos la agradecen (…) Estoy seguro de que existen personas mejores que yo al interior del partido para que, tal como en 2017, podamos dar una nueva sorpresa y poner sobre la mesa nuestros ideales liberales y nuestras propuestas”, sostuvo Kast.