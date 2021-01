Alcalde Zarhi renunció a su militancia en RN: “Me niego a ser de la política sucia, de la traición”

El alcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi, renunció a su militancia en Renovación Nacional (RN), luego que el partido decidió no inscribir su candidatura para la reelección comunal en nombre del partido.

A través de un carta dirigida para el senador y presidente de RN, Rafael Prohens, el edil acusó situaciones “oscuras” y “sucias” al interior del movimiento, los cuales lo llevaron a tomar la decisión.

En primer instancia, Zarhi comentó que, previo al término del proceso de inscripciones, RN realizó una encuesta para tener el conocimiento de la opinión pública sobre su desempeño y eventual apoyo en las urnas.

“Esa encuesta le asigna a este alcalde un 90% de conocimiento, en contra del 14% que marcó el candidato finalmente inscrito; una intención de voto que me favorece con un 25%, en contra el 4% del postulante nominado”, dijo el edil.

“Otros estudios realizados y puestos a su disposición mostraron similares y más amplios resultados, además de una alta aprobación a la gestión municipal por parte de la opinión pública ñuñoína. Sin duda esto tiene explicación, salvo que, como es el caso, primaran intereses oscuros que por mi formación me resulta imposible compartir y aceptar”, continuó.

“Se me ha dicho también que no contraté en la Municipalidad suficientes militantes”

Zarhi también sostuvo en el documento que “se me ha dicho que la razón es que no soy política ni hago ‘vida de partido’; inaceptable argumento si usted y entendemos que la mejor vida de partido no es ser parte de un ‘club de amigos’ que desconoce el Chile real, sino servir a nuestros vecinos con las banderas de nuestras ideas y honrando así los principios de nuestra colectividad”.

“Se me ha dicho también que no contraté en la Municipalidad suficientes militantes; otro inaceptable argumento pues en Renovación Nacional aprendí que la política de servicios a los vecinos no es la repartija de un botín de empleos y poder; sin embargo, el episodio del que he sido víctima demostró que existen quienes olvidaron el profundo significado del servicio público, que hombres y mujeres de bien e insignes imprimieron en el sello fundador de Renovación Nacional”, agregó.

“Política sucia, de la traición y del poder por el poder”

De esta manera, el alcalde de Ñuñoa indicó que “me niego a ser de la política sucia, de la traición y del poder por el poder y sus privilegios. Es por esta razón que mediante esta carta le informe que he tomado la decisión de renunciar a mi larga militancia. Lo hago con dolor por ver a mi partido siendo capturado por quienes poseen una ambición desatada donde todo parece valer”.

Sin embargo, aclaró que “renunciar no significa que en lo personal esté ausente del proceso electoral. Le pediré a las y los vecinos que me han honrado con su apoyo mayoritario, que me acompañen para que los candidatos de Chile Vamos que se identifiquen con la forma en que se expresa el genuino servicio público logren triunfar en la gobernación regional, en la convención constituyente y en el consejo municipal”.