DC se abrió a indultar a jóvenes presos tras el estallido social: “Hay que analizarlo en profundidad”

“Hay que analizarlo en profundidad”, con estas palabras el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahin, se abrió la mañana de este sábado a discutir una salida legislativa a los jóvenes que están en prisión tras haber participado en el estallido social, muchos de los cuales llevan más de un año detenidos de forma preventiva sin que avancen las investigaciones en su contra, y que son considerados por algunos como “presos políticos”.

En conversación con ADN, Chahin señaló que “me he reunido con los familiares, hay casos que son de naturaleza muy distinta, hay jóvenes que estaban en la revuelta social y que no son delincuentes, que no cometieron delitos graves ni contra las personas, en realidad me parece que respecto de ellos es perfectamente posible buscar una solución legislativa, tenemos que buscar una reconciliación”.

En ese sentido agregó que para lograr una ley al respecto hay que separar y distinguir a quienes cometieron algunos delitos de quienes realizaron actos como saqueos o participaron en incendios.

Leer también Nacional Senadores de oposición ingresaron proyecto de indulto general por razones humanitarias para personas detenidas durante el estallido social Política Diputado Alessandri criticó proyecto de oposición que busca indulto general para detenidos durante el estallido social Nacional “Son señales equivocadas para la ciudadanía”: Subsecretario Galli reiteró el rechazo del Gobierno al proyecto de indulto a detenidos en el estallido social

“No hay que meter en el mismo saco a los que cometieron delitos graves, a quienes estuvieron en bandas organizadas, son cuestiones distintas no pueden medirse con la misma vara. Un cabro que rompió una señaletica, que tiró una molotov y no quemó a nadie, que la tiró envalentonado en ese momento, pero no tiene ningún antecedente penal, hay que pensarlo (…) Hay que buscar una frontera que permita que aquellos que no son delincuentes, me parece que debemos pensar en una solución legislativa, al resto vinculados a incendios, saqueos, etcétera, me parece absurdo que consagremos la impunidad respecto de aquello”, dijo.

Chahin además recordó que fue el propio Presidente Sebastián Piñera quien indultó a “delincuentes comunes” durante su primer gobierno, por lo cual no ve las razones que impidan que se encuentre una solución para estos jóvenes.

“Este gobierno no ha tenido problema para delincuentes comunes sacar una ley de indulto, si hoy día pueden salir 150-200 con estas características; no personas que sean delincuentes, jóvenes que se equivocaron en el marco de una revuelta, algunos llevan más de un año en prisión preventiva, analicémoslo”, puntualizó.