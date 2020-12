Senador Montes aseguró que retiro de fondos de las AFP fue “una respuesta” a la crisis y llamó a seguir debatiendo el cambio al sistema previsional

Asegurando que el segundo retiro de ahorros desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fue “una respuesta a una situación bastante dura para las familias” ante la poca reacción del gobierno a la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, el senador socialista, Carlos Montes, se refirió en ADN Hoy a lo que viene tras la aprobación del proyecto y el futuro del sistema de pensiones.

Al respecto, Montes indicó que “aquí es clave que el gobierno no haya anticipado soluciones a problemas que venían, todo indica que en el primer trimestre del próximo año viene una situación que es compleja, le dijimos ayer al ministro (Ignacio) Briones, si no elaboramos instrumentos apropiados para responderles a esas familias vamos a tener de nuevo una presión para recurrir al fondo que está disponible, entonces hay que anticiparse porque este no es un buen camino, pero si llega es un camino si no hay alternativa”.

En ese sentido, el senador apuntó que es necesario que se profundice y avance en la reforma al sistema previsional en paralelo al eventual cambio que se pueda generar en la Convención Constitucional.

“Es clave una reforma de fondo, tenemos un mal sistema previsional (…) Se requiere una nueva forma de pensar el sistema previsional. Esto está en discusión en todas partes del mundo, pero tenemos que empezar a discutir en algo muy serio; qué pasa con las pensiones y qué pasa con los dineros de las personas mientras no se pensionen”, indicó el senador.