Orrego celebró el triunfo en las Primarias de la RM destacando la participación y acusando poca difusión de las elecciones de parte del gobierno

Acompañado de Álvaro Erazo y Helia Molina, el ahora candidato oficial del pacto Unidad Constituyente, Claudio Orrego (DC), celebró el triunfo de su candidatura en las Primarias 2020, para las elecciones de gobernadores regionales que se realizarán el próximo 11 de abril.

En su discurso, Orrego destacó la participación ciudadana, pese a los problemas que se presentaron en algunas mesas no constituidas donde las personas no pudieron emitir sus sufragios, y acusó la poca ayuda y difusión del gobierno de estas elecciones.

“El cargo es nuevo (gobernador regional), la gente no entiende en qué consiste, porque el gobierno no ayudó en nada no haciendo ninguna campaña de divulgación, tratando de postergar esta elección tantas veces, sin embargo, la gente sí fue a votar”, dijo.

El exintendente además agradeció a los dos exministros de Salud que compitieron por la candidatura a la gobernación de la Región Metropolitana, y que se sumarán a su campaña.

“Este es un día especial, muchos querían que votara poca gente, el resultado hoy día refleja que la gente quiere participar, quiere ser parte de las decisiones y quiere un gran Santiago, una gran Región Metropolitana para todos. Vamos a trabajar para abril para hacer de esta una gran región y una gran ciudad”, puntualizó Orrego.