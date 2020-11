Alcalde de Puerto Montt descartó sentirse aludido con presunto emplazamiento de ministro Paris

Continúa la confusión sobre las declaraciones que hizo el ministro de Salud, Enrique Paris, durante el balance de cifras del Covid-19 de este lunes, luego de emplazar públicamente al alcalde de Natales, Fernando Paredes, y afirmar que el jefe comunal “no quiere cumplir con las normas sanitarias e incluso se declaró en rebeldía“.

“Esto no cumplimiento de las normas sanitarias, estimado alcalde puede acarrear graves consecuencia“, agregó el secretario de Estado.

Sin embargo, sus dichos fueron corregidos por Paredes al sostener que “yo creo que el ministro se equivocó en 2.200 kilómetros, porque claramente yo no he emplazado al Gobierno, yo no me he declarado nunca en rebeldía”, haciendo alusión al alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes.

“Lamento un montón que se me haya confundido y que el ministro esté generando una situación un poco injusta en mi calidad de alcalde de Puerto Natales”, agregó el edil.

De esta manera, en entrevista con Ciudadano ADN, el alcalde Gervoy Paredes sostuvo que “hay una discusión abierta con el tema, pero yo me imagino que es con el alcalde de Paredes de Puerto Natales. Yo no sé qué dirá el ministro”.

No obstante, el edil de la capital regional de Los Lagos, comentó que “he tratado de comunicarme con el ministro, el ministro no me ha respondido, me imagino que por su agenda, porque no creo que esté enojado, porque las opiniones políticas yo las tengo que dar, porque soy, en este preciso instante, por ahora, en este mismo minuto, todavía soy el jefe comunal en Puerto Montt junto a un consejo municipal, y tengo que opinar al respecto, pero las opiniones no son solamente políticas, sino que también tienen un rasgo sanitario, porque no olvidemos que detrás está la primera línea que es la salud primaria de Puerto Montt, que precisamente depende del municipio”.

“No sé si le caemos mal o alguna cosa”

Paredes también señaló que ha intentado comunicarse con el jefe de la cartera de Salud “para ver si el jueves el señor ministro va a anunciar, por fin, para que no aparezca como el cuento del lobo, que Puerto Montt pasa a fase dos, porque los número ya están mejorando, puede ser leve o no, pero están mejorando ante una cuarentena fracasada”.

El alcalde de la comuna también acusó “una serie de errores” en el protocolo y sistema sanitario de la ciudad y la región, cuestionando: “yo no sé si le caemos mal o alguna cosa, pero más allá de lo sanitario, a cada momento al ministro Paris le pedíamos que por favor le diga a los otros ministros que están cerca de él, porque yo no estoy cerca de los otros ministros, que esta cuarentena tiene que ir acompañada de una parte económica, cosa que no nos han escuchado”.

“Se han entregado cosas sí, se han entregado bonos y todo lo que señalan también las autoridades, pero la verdad de las cosas es que no para cuatro meses, es para el primer mes no más, y la gente lleva cuatro meses y está en la disyuntiva: o le tengo miedo al virus o le llevo comida a mi familia; y en ese sentido, voy a estar apoyando a la gente”, expresó.