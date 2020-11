Diputado Macaya por nuevo general director de Carabineros: “Es más zurdo que la ch… es muy de izquierda”

Más que una mala pasada le han jugado los micrófonos abiertos a varios parlamentarios durante la pandemia, y este jueves no fue la excepción, cuando durante la votación del Presupuesto 2021 para la cartera de Vivienda y Urbanismo, se escuchó claramente la opinión del diputado Javier Macaya (UDI) sobre el recién nombrado nuevo general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Así, mientras se esperaba que los diputados votaran una de las partidas, se escuchó que Macaya decía que Yáñez “es más zurdo que la ch… ese hu… es muy de izquierda“.

Luego agregó que incluso le había advertido al exministro del Interior, Andrés Chadwick, de la supuesta tendencia política de Yáñez, puntualizando que “nunca me pescaron”.

El “impasse” fue comentado de inmediato por redes sociales, especialmente por Twitter.

Y fue a través de la misma red, donde Macaya ofreció disculpas, indicando que “los términos en que me referí fueron en una conversación privada. Pido disculpas”, terminando con un mensaje de “suerte y apoyo” al nuevo general director.

Siempre he respaldado a carabineros. Los términos en que me referí fueron en una conversación privada. Pido disculpas. Familia, ideas o cualquier condición, no importan para dirigir una institución tan importante. Suerte y todo el apoyo al nuevo General Director Ricardo Yañez.

— Javier Macaya (@javiermacaya) November 19, 2020