Alcaldesa de La Pintana por candidatos acusados de violencia intrafamiliar: “No pueden estar en una plantilla de voto”

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, se refirió la mañana de este lunes en ADN Hoy a la posibilidad de que personas que han sido acusadas de violencia intrafamiliar, o que tengan pensiones alimenticias impagas, no puedan postular a cargos públicos, ante la gran cantidad de elecciones que enfrentará Chile en 2021.

Al respecto, la alcaldesa indicó que “al día de hoy no están inhabilitados, debieran estarlo, cada vez que tenemos elecciones volvemos a hablar el mismo tema, los senadores tienen en la comisión de Constitución una ley que dice que quienes tengan anotación producto de violencia intrafamiliar, y tengan una deuda de pago de pensiones no podrán ser candidatos“.

Sin embargo, reconoció que eso es solo una iniciativa que no se ha concretado, agregando que pese a todo “estas personas no debieran estar en una plantilla de voto porque aquí las autoridades debemos ser íntegramente éticas para ejercer los cargos, conozco casos que han sido formalizados y han sido candidatos, la violencia física o psicológica de una mujer o no estar al día en pensión de alimentos no puede estar en política, porque es un delincuente y alguien no confiable y peligroso para la sociedad”.

En tanto, sobre las denuncias de violencia intrafamiliar, y la solicitud de ayuda de parte de las víctimas, la alcaldesa puntualizó que los municipios deberían tener más herramientas para ayudar, señalando que “no solo un número telefónico nos permite estar atentos“.

Recuerda que si eres víctima de violencia de género, puedes denunciar o pedir ayuda de forma anónima al número 1455 del Sernameg.