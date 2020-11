Vlado Mirosevic por segundo retiro de fondos de las AFP: “No es el escenario ideal, pero no tenemos otra alternativa”

Asegurando que “no es el escenario ideal, pero no tenemos otra alternativa“, el diputado del Frente Amplio, Vlado Mirosevic, se refirió la mañana de este viernes en ADN Hoy al proyecto que fue aprobado en la Cámara Baja, del segundo proyecto de retiro de ahorros desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y que este viernes comienza a analizarse en el Senado.

Así, el parlamentario reconoció que recurrir a los ahorros previsionales “no es un escenario ideal, porque sabemos que quien retire está comprometiendo su pensión futura. Han sido los propios trabajadores los que están pagando con sus ahorros la crisis“.

Ante esto, explicó lo que han dicho otros parlamentarios, indicando que el Congreso no puede generar proyectos de ley para apoyar con fondos estatales a quienes han sido afectados por la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus porque sería considerado inconstitucional, y que es el Ejecutivo el único ente que puede generar ese tipo de iniciativas.

“En el Congreso no tenemos la capacidad de proponer ese tipo de políticas, solo el Ejecutivo es el que tiene la llave, nosotros no podemos proponer ninguna iniciativa, los parlamentarios no pueden presentar medidas que pretendan gasto público, estamos amarrados de manos buscando que el gobierno haga algo”, dijo.

En tanto, al ser consultado sobre la aprobación del proyecto que autoriza a los jueces de familia a obligar el retiro de fondos de las AFP a los denominados “papitos corazón”, es decir, padres y madres deudores de pensiones alimenticias, el diputado valoró la iniciativa y puntualizó que “lo que hicimos fue habilitar al juez de familia que pueda hacer un retiro forzoso solo en el marco del primer y segundo retiro para liquidar las pensiones de alimentos que son el 84% de los padres demandados por pensiones de alimentos que no paga. Me parece que esa cifra habla muy mal de Chile“.