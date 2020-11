Nuevo subsecretario de Redes Asistenciales asumirá oficialmente el cargo este miércoles: “Esto se suscitó de forma muy rápida”

Luego de la renuncia de Arturo Zúñiga al frente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, este miércoles asumirá oficialmente su reemplazo, el licenciado en medicina Alberto Dougnac, quien hasta ayer se desempeñaba como decano de la facultad de medicina de la Universidad Fines Terrae, y que además en su largo currículo, fue director del Hospital Clínico de la Universidad Católica y presidente de la Sochimi.

Por estas horas, el académico se prepara para un reunión que tendrá a las 15:00 horas en La Moneda con el Presidente Piñera, el ministro de Salud, Enrique Paris, y el renunciado subsecretario Arturo Zuñiga para oficializar el traspaso de información.

En conversación con ADN, la nueva autoridad sanitaria señaló que “hoy día me reúno a las 3 de la tarde con el ministro, el subsecretario Zúñiga y el Presidente y ahí vamos a recién iniciar la agenda, pero definitivamente no lo esperaba y esto fue una cosa que se suscitó de forma muy rápida y que la decisión se tomó en muy poco tiempo. Me sorprende”.

Entre las primeras tareas que tendrá que enfrentar como sucesor de Zúñiga será retomar las cirugías no Covid-19, lo que es una las tareas prioritarias según indicó.