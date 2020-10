Segpres no se cierra a la opción de que la división de Gobierno Digital sea autónoma: “Es una decisión del Presidente”

El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Cristián Monckeberg, se refirió la mañana de este jueves en Ciudadano ADN al hackeo que recibió al división de Gobierno Digital el pasado 8 de octubre y por lo cual hay un sujeto de 26 años detenido, señalando que no se cierra a que sea una institución autónoma de su ministerio, sin embargo apuntó a que esa es “una decisión del Presidente (Sebastián Piñera)”.

Al respecto, el ministro señaló que “el Gobierno Digital es una división y se ha conversado de darle nueva gobernanza y que sea una agencia con vida propia y no que dependa de la Segpres, es una decisión que evidentemente toma el Presidente, pero que puede ser una alternativa muy viable, lo que pasa es que no es llegar y sacarla”.

A esto, agregó que “crear una agencia autónoma que lleve adelante, coordine la digitalización del Estado puede ser una decisión adecuada y acertada, es algo que hace rato venimos planteando como una alternativa“.

Clave Única

En tanto, al ser consultado sobre la situación de la seguridad de las Claves Únicas tras el hackeo que sufrió la división de Gobierno Digital, el ministro reiteró que quienes ingresaron al sistema no robaron “una planilla excel con las claves”.

“La Clave Única sobre todo este año tuvo un aumento muy fuerte, llegamos a poco mas de 9 millones de Claves Únicas activadas, este hackeo no es una buena noticia porque además había información sensible como se ha señalado, pero no disponible, no es que una persona se haya llevado una planilla excel con Claves Únicas, es una fórmula compleja que podría eventualmente descifrar una Clave Única”, puntualizó Monckeberg.