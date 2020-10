Hoja en blanco y pensiones: Así fue la franja televisiva para el plebiscito de este lunes al mediodía

Con las opciones “Apruebo” y “Rechazo”, se emitió este mediodía a través de los canales asociados a Anatel, la franja televisiva de cara al plebiscito del próximo 25 de octubre.

En el espacio del “Apruebo”, las piezas audiovisuales apuntaron como en otras ocasiones a valorar la posibilidad de escribir una nueva Constitución en una hoja en blanco. Además, destacó la aparición del personaje de la teleserie “Sucupira”, Luisa Lineros, en el tiempo del comando Chile Digno.

En tanto, en el tiempo correspondiente a la opción “Rechazo”, la franja de RN aseguró que “una nueva Constitución no va a llegar con mejores pensiones”, mientras que en el espacio de la UDI los ciudadanos que aparecieron indicaron que “las demandas sociales no están en la Constitución y no tienen por qué estarlo”.

A las 20:45 horas se emitirán los 15 minutos restantes de la propaganda correspondiente a este lunes, con las opciones de la segunda cédula; “Convención Constitucional” y “Convención Mixta Constitucional”.

Revisa la franja completa del mediodía de este lunes aquí: