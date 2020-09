“Es capaz de todo por votos”: Senador RN Juan Castro realizó duras declaraciones contra Joaquín Lavín

El senador de Renovación Nacional por la Región del Maule, Juan Castro, realizó duras declaraciones contra el alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, a propósito de su condición de presidenciable —según su popularidad en las encuestas— y en relación a su apoyo a la opción Apruebo del plebiscito de octubre, que definirá una nueva Constitución.

El parlamentario participó en el programa “Con salvoconducto” de TV Maule, vía Zoom, en un panel en el que estaban presentes el alcalde de Licantén, Marcelo Fernández, y los periodistas Rodrigo Ramírez y Jaime Morales.

Mientras hablaban sobre el proceso constituyente, Castro afirmó que “hablar de Apruebo es muy popular, es muy bueno. Y hablar de Rechazo es como ser malo. Tú puedes entender que todos los presidenciables de este país estén por el Apruebo. ¿Tú le creís a Joaquín Lavín? Yo no le creo a Joaquín Lavín“.

Y agregó: “Para mí es un payaso, no le tengo ninguna admiración. Con todo el respeto que uno debe tener, si comer caca deja votos, Joaquín Lavín come caca. Es capaz de todo por votos, por ser elegido”.

Leer también Televisión Joaquín Lavín generó debate en redes sociales tras asistir a Bienvenidos disfrazado de Bernardo O’Higgins Política Mariana Aylwin respondió a dichos de Pablo Longueira: “Joaquín Lavín y Patricio Aylwin son personas muy distintas, son incomparables” Política Joaquín Lavín: “Si los alcaldes gobernáramos Chile, este sería un país distinto”

Castro no se quedó allí. “Uno debe tener valores y principios. Muchos alcaldes están por el Apruebo, son pocos los que están por el Rechazo, pero yo creo que en el fondo a ellos le gustaría que no se generara esta pérdida de dinero, pero decirlo es antipopular. No sé si vaya a votar, siento un dolor tremendo de la clase política, que es la responsable de todo lo que estamos viviendo“, reflexionó.

Al final de programa, y ante el comentario de los periodistas sobre dichas frases que podrían “viralizarse”, el senador respondió que “soy un gallo que voy a decir siempre lo que siento. Si no digo lo que siento voy a perder mi esencia y aquí no estoy en este cargo político para perder mi esencia. Voy a votar siempre de la manera que siento que es mejor para el país, independiente de que represente a una región”.

“No recibo indicaciones ni órdenes. Estoy en este cargo porque la gente me apoyó y no represento a ningún económico, a ninguna fuerza de poder. La sinceridad y la transparencia son las mejores herramientas para vivir tranquilo y esa será mi forma de trabajar hasta que deje mi cargo”, sentenció.