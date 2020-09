Claudia Heiss: “Es importante que no hagamos una Constitución llena de promesas que sean letra muerta”

Este viernes 25, justo un mes antes del plebiscito constituyente del próximo 25 de octubre, se inicia la franja electoral televisiva, la cual tendrá dos bloques diarios de 15 minutos, en los que cada comando se esforzará por convencer a los televidentes de que su opción es la mejor. De hecho, ya comenzaron a difundirse algunas piezas audiovisuales a través de redes sociales, con un fuerte énfasis en la ciudadanía.

Frente a la efervescencia que comienza a producir el proceso, Ciudadano ADN conversó con la periodista, doctora en Ciencias Políticas y autora del libro “¿Por qué necesitamos una Nueva Constitución”, Claudia Heiss. “La pandemia fue un evento muy desafortunado. Justo, después de todos estos años de expectativa, que tengamos que hacer el plebiscito en este contexto lo hace mucho más difícil. Pero a pesar de eso, puede ser un evento histórico. No es el sistema político el que llevó la bandera del cambio constitucional. Esto surgió de la ciudadanía”, afirmó.

Para la también jefa de carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Chile, la opción de Convención Constitucional es “mucho más democrática” y “apunta a construir un nuevo marco sin resabios de la dictadura”. La convención mixta, que propone que de los 172 redactores de la Nueva Constitución, la mitad sean parlamentarios en ejercicio, “tiene algunos problemas operativos”. Los parlamentarios van a estar a meses de la reelección, y “van a tener que hacer tres cosas: legislar, hacer la Constitución y más encima estar en campaña. Además, para la experta, este modelo establecerá “constituyentes de primera y de segunda”, ya que los que no sean parlamentarios van a tener un sueldo más bajo y no podrán contar con beneficios como asesores parlamentarios. Por último, la paridad de género solo regirá para los constituyentes electos, y no para los 86 parlamentarios. Esa norma, enfatizó, “es muy importante no solo porque restablece un elemento de justicia con las mujeres, sino porque fuerza al sistema a llevar personas nuevas, que no han estado tan involucradas en la política, y se amplía la representación política”. Lo mismo ocurre con los pueblos originarios y las candidaturas independientes.

En opinión de Heiss, el proceso ha sido llevado adelante por los partidos políticos, que “no han sido conscientes de que la movilización social en parte es en contra de los partidos”. Sin embargo, sí son conscientes de que “por su propia supervivencia tienen que abrir el espectro político”. En ese sentido, afirma que la presencia de independientes es clave, pese a que “hay que preguntarse qué es ser independiente. Independiente de qué, a quién representa un independiente. Las personas tienen que representar algo, un ideario, un proyecto, no se representan a sí mismas. La gente tiene que votar por alguien sabiendo qué es lo que va a ir a defender a la Convención Constitucional”.

Los principales cambios que la ciudadanía demanda con miras a una Nueva Constitución pasan por la redistribución, “económica y del poder político”. Por eso, insistió en la relevancia de “pensar cómo va a ser la nueva Constitución y qué problema busca solucionar”. Entre esas alternativas, cree imprescindible que el nuevo texto se ocupe de “generar un sistema político más inclusivo, que permita legitimar la política institucional como vía de canalización de las demandas sociales. Eso es lo que esta Constitución ha impedido porque fue diseñada para impedirlo, estableciendo un modelo de Estado subsidiario donde lo público tiene un rol más pequeño que el emprendimiento privado”.

Sin embargo, una de las preocupaciones de la experta es que la Nueva Constitución se transforme en un texto “que diga que todos tienen derecho a todo y que después no se cumpla nada. Muchas veces las élites conceden derechos o crean instituciones porque saben que van a ser letra muerta y no se van a cumplir. Es importante que no hagamos una Constitución que esté llena de promesas que sean letra muerta”. La solución a esa amenaza, explica, pasa por incluir “mecanismos de participación democrática, normas de elección de autoridades, enfoques de paridad, y mecanismos de democracia directa que complementen, para que haya más injerencia ciudadania y que nuestro sistema sea menos excluyente de lo que ha sido hasta hoy día”.

La próxima franja televisiva será clave para la información de la ciudadanía, aunque Heiss reconoce que “estamos en otro contexto, la gente se informa por redes sociales y la televisión ya no es lo que era el 88”. Sin embargo, se trata del “único espacio equitativo de publicidad”, considerando que el Servel estableció que un 89% de los aportes económicos recibidos son para el Rechazo “y una porción mínima es para el Apruebo. En la radio se está escuchando una enorme campaña del Rechazo, pero creo que van a perder igual”, comentó la experta, que cree que la franja será equitativa “porque es pública y van a estar todos los sectores”.

Y mientras la clase política toma posición, con varios sectores de la derecha tradicional volcándose a la opción Apruebo, Claudia Heiss mantiene su suspicacia: “Vamos a ver hasta dónde se puede mantener el doble discurso. Han salido un montón de voces que plantean cosas bien absurdas. Esa campaña de ‘rechazar para reformar’ es una afrenta a la inteligencia de los espectadores. La derecha ha tenido que ajustar su discurso a la ciudadanía. Hasta hace un tiempo estaba bien decir que el 85% de las leyes las hicieran hombres. El Rechazo es tan eminentemente anti democrático que ha tenido que disfrazarse. Nadie dice que la Constitución actual es buena”. Sin embargo, la experta valora que “hay personas en la derecha que tienen un espíritu más democrático. Yo me saco el sombrero por las personas que están tratando de construir una derecha democrática en Chile. Un país necesita diversidad política, porque en nuestra sociedad hay personas de derecha y de izquierda”.

Por último, Heiss se refirió a la incógnita respecto a la participación electoral, producto de la pandemia, observando experiencias internacionales. “En países como Francia ha bajado la participación electoral. Pero en otros, como Corea del Sur, fue buena. Ha habido más de 20 votaciones en pandemia, lo que demuestra que se pueden hacer, y se pueden tomar las precauciones”. La experta enfatizó que “el plebiscito no es un riesgo sanitario importante”, ya que “cuando uno va a votar no se junta como en una fiesta, y las personas con Covid no pueden concurrir a votar”. Además, recordó que el Servel contrató 15.000 facilitadores solamente dedicados a vigilar las normas sanitarias. “Hay que ir tranquilos, llevar lápiz y mascarilla, y no va a pasar nada. Este plebiscito será el inicio de una conversación democrática que no hemos tenido desde mucho tiempo, desde el 73 realmente”.