Gobierno por acusación constitucional contra Jaime Mañalich: “Es una oportunidad de explicar todo lo que se hizo”

El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Cristián Monckeberg, aseguró este martes que la acusación constitucional presentada en el Congreso contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich es “una oportunidad de explicar todo lo que se hizo”, agregando que tanto esta acción como la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por las muertes por la pandemia durante la administración de Mañalich en esa comuna tienen “motivaciones políticas”.

En conversación con ADN Hoy, el ministro indicó sobre la acusación que “es una oportunidad de explicar todo lo que se hizo, evidentemente con problemas, con aciertos, creo que se hizo todo el esfuerzo necesario y se actuó de buena fe apara enfrentar la pandemia de la manera en que estamos hoy día enfrentándola”.

Así, Monckeberg se sumó a las otras voces del gabinete del Presidente Sebastián Piñera que han dado un apoyo irrestricto al manejo del exministro de la pandemia del coronavirus, que ha dejado más de 12 mil fallecidos en Chile.

“Motivaciones políticas”

El secretario de Estado también se refirió a la querella judicial que indaga el Ministerio Público, que fue presentada por el alcalde de Recoleta.

Al respecto, indicó que “son querellas que presenta el candidato del partido comunista, Daniel Jadue, que presenta el senador que también fue candidato de la izquierda y senador Alejandro Navarro, hay motivaciones detrás de esas querellas”.

En ese sentido puntualizó que “esperemos que esas investigaciones vayan avanzando para también permitir un espacio de esclarecimiento y ojalá que camine también pronto porque eso permite ir dando señales y es una oportunidad de ir demostrando cómo se avanzo en temas de pandemia. Son motivadas por razones políticas, no me cabe la menor duda por eso he señalado quiénes son sus autores, hay que ver como van a ir avanzando y cómo se va resolviendo, creo que es una oportunidad muy buena para demostrar el esfuerzo que se ha hecho y que se hizo en su minuto”.