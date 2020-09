Loreto Carvajal negó haber eludido control sanitario: “Como cualquier ciudadana he cumplido con los protocolos”

La diputada del PPD, Loreto Carvajal, explicó mediante un comunicado dado a conocer este lunes que no se negó al control sanitario de la aduana establecida en la Región del Ñuble durante el fin de semana de Fiestas Patrias, como se hizo público, y como señaló la mañana de este lunes en ADN Hoy el intendente de dicha región, Martín Arrau.

En el documento, la parlamentaria señaló que “en ningún momento me he opuesto a un control sanitario. He cumplido con todos los protocolos y documentación necesaria para transitar desde Biobío a Ñuble. Además, de descartar la existencia de un altercado con los funcionarios fiscalizadores. El control se realizó y como cualquier ciudadana he cumplido con los protocolos y con el procedimiento que corresponde“.

En ese sentido, agregó que hasta este lunes no ha sido notificada de la investigación sumaria de parte de la Seremi de Salud de Ñuble.

Leer también Política Diputado Silber por control sanitario: “Estaba haciendo lo que hago siempre, retornar a mi casa” Política Intendente del Ñuble por sumario sanitario a diputados Silber y Carvajal: “Todos tenemos que ser controlados en las aduanas” Nacional Seremi de Salud anunció sumario sanitario contra la diputada Loreto Carvajal

“Al día de hoy no he recibido ninguna notificación por parte de Carabineros, Seremi de Salud, ni Fiscalía, y en caso que eso ocurra me pondré a disposición de la autoridad pertinente para aclarar lo denunciado por los medios de comunicación”, indicó, puntualizando que “estoy a completa disposición de las autoridades competentes para responder a las acusaciones que se han difundido públicamente. Estoy y estaré a disposición de las instancias correspondientes para aclarar la situación difundida por los medios”.

La investigación se le cursó tanto a la parlamentaria como a su pareja, el diputado DC Gabriel Silber, quien también se defendió de lo ocurrido la mañana de este lunes, sobre lo que dijo que se estaba trasladando a su vivienda en la Región del Biobío.