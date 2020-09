Ministro del Interior por acusación constitucional tras paro de camioneros: “Hemos actuado apegados a la ley”

El ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió este jueves a la presentación de una acusación constitucional en su contra debido a su actuar en el paro de camioneros que generó cortes intermitentes en distintas carreteras y desabastecimiento de combustible en varias ciudades del sur del país.

Al respecto, Pérez señaló que “me someteré al proceso democrático para expresar con claridad que no hemos transgredido ninguna ley. Hemos actuado incluso de manera más drástica que en otras ocasiones. Hemos actuado apegados a la ley”.

El ministro además rechazó que se haya tratado de forma especial al gremio de los transportistas, indicando que “lo importante es que se superó un momento conflictivo. No hay ningún trato especial para los camioneros (…) No se establece ningún beneficio particular, si hay una rebaja, es para todos”.

Oposición reafirmó que la acusación constitucional va

En tanto, desde el Congreso, las bancadas de oposición reafirmaron que presentarán la acusación constitucional contra el ministro del Interior pese al acuerdo alcanzado con los camioneros, apuntando que Víctor Pérez no actuó como debía hacerlo.

“Se da trato privilegiado, de desigualdad frente al resto de los chilenos que causa indignación“, dijo sobre la acusación el diputado de la DC, Gabriel Silber.

Los parlamentarios puntualizaron que la oposición está unida en esto y que se está elaborando el documento acusatorio con abogados, adelantando que tendrá “varios capítulos”.