Joaquín Lavín: “Si los alcaldes gobernáramos Chile, este sería un país distinto”

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, salió al paso este domingo de las aspiraciones presidenciales de su par de Providencia y compañera de partido, Evelyn Matthei, quien reconoció que quiere competir por la presidencia en las elecciones de 2021.

Después de un encuentro donde varios alcaldes del oficialismo buscaron un acuerdo constitucional, Lavín señaló que “la verdad es que si los alcaldes gobernáramos Chile, este sería un país distinto, cada cosa tiene su tiempo, hoy me interesa que gane el Apruebo en el plebiscito, que elijamos buenos constituyentes para que tengamos una buena Constitución y ya vendrán más adelante esas otras definiciones”.

Lavín también aplaudió la candidatura de Matthei, indicando que “encuentro fantástico que cada vez más personas como ella digan que quieren ser candidatos presidenciales, me parece muy bueno no solo a ella, se lo he escuchado a Rodolfo Carter, a Sebastián Sichel, y creo que es muy bueno”.

Las elecciones presidenciales son a fines de 2021 y quien resulte electo asumirá el gobierno el 11 de marzo de 2022.