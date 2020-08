Propuesta del oficialismo de tener un “piso mínimo” de participación en el plebiscito enfrenta oposición desde sus propias filas

La propuesta de sectores de gobierno de establecer un “piso mínimo” de participación en el plebiscito del 25 de octubre próximo, ha encontrado detractores en el propio oficialismo, como en el ministro Cristián Monckeberg y diputados como el RN, Camilo Morán, que llamó a parlamentarios de su sector a que “no desvirtuemos” la votación.

Al respecto, Morán indicó que “le quiero hacer un llamado a los parlamentarios a que no desvirtuemos el plebiscito, no desincentivemos la participación. Estoy de acuerdo con el ministro Cristián Monckeberg, no debe haber un piso mínimo de participación, pero sí tenemos que trabajar unidos por generar las condiciones necesarias para que nuestra gente pueda participar el próximo 25 de octubre, con las medidas sanitarias correspondientes y con un alto nivel de participación, pero sin un piso mínimo”.

El llamado surgió luego que sectores del oficialismo propusieran que se establezca un mínimo de participación –del 50% del padrón electoral– para legitimar el plebiscito.

El plebiscito del 25 de octubre se realizará en medio de la pandemia del coronavirus, y a poco menos de 70 días de su realización todavía no están claras las condiciones sanitarias y de seguridad en las que se realizará, aunque sí se ha adelantado que se extenderá el horario de funcionamiento de las mesas de votación entre otros cambios.