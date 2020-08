Ministro Desbordes: “Se vienen momentos muy complejos para Chile”

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, envió un video a los militantes de Renovación Nacional, en el cual se refiere a lo que se avecina para el país en el corto plazo, además de explicar sus razones por las que aceptó el desafío de tomar dicha cartera.

Acerca de lo primero, el otrora timonel de dicho partido político explicó que “se vienen momentos muy complejos para Chile. Se vienen momentos muy difíciles para nuestro país, nuestra ciudadanía: la pandemia, la crisis económica y muchas elecciones donde las FF.AA. y nuestro Gobierno van a tener que pasar varias pruebas”.

Desbordes comentó que a raíz de esto es que no dudó en aceptar el llamado del Presidente de la República, Sebastián Piñera, expresando además que “no me puedo negar por la patria y por nuestras queridas Fuerzas Armadas“.

Además, Desbordes adelantó que estará “un poco alejado” de la contingencia política, tras estar en este ámbito de forma notoria desde el estallido social.

“Pero no me voy a desaparecer de RN. Seguiré siendo militante, seguiré siendo el expresidente de RN, y cuando el Presidente decida que yo no sigo acá, o cuando se termine el periodo, bueno, volveremos a la primera línea de la política“, dijo.