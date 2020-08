Diputado Ascencio ofició al ministro del Interior tras hechos de violencia en La Araucanía

El diputado por la Democracia Cristian, Gabriel Ascencio, ofició al ministro del Interio, Víctor Pérez, en vista de los hechos de violencia ocurridos durante la noche del sábado en La Araucanía.

A través de redes sociales, el parlamentario indicó que ingresó el trámite, con el fin de que se informe acerca de las instrucciones dadas a las autoridades y a las policías en su última visita a La Araucanía, ocurrido el pasado viernes.

“Además, que se me señale por qué ayer Carabineros no actuó para detener actos violentos en toque de queda. Exigí querellas por estos hechos”, expresó Ascencio.

Oficié al Min del Interior para que me informe de las instrucciones dadas a autoridades y policías en su última visita a la Araucanía. Además, que se me señale por qué ayer carabineros no actuó para detener actos violentos en toque de queda. Exigí querellas por estos hechos. pic.twitter.com/XPl1cG2ZOO

— Gabriel Ascencio (@G_Ascencio) August 2, 2020