Vocero Jaime Bellolio: “Haber ingresado al gabinete por supuesto que es una manera de intentar recomponer nuestra coalición”

En entrevista con ADN Hoy, el ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, declaró que el Presidente Sebastián Piñera proyecta iniciar un nuevo trato con los partidos de Chile Vamos para enfrentar la última etapa de su Gobierno, además de referirse a su trabajo en los próximos meses y el plebiscito constitucional.

El exdiputado comenzó profundizando respecto a la decisión familiar de hacer parte a sus hijos de la ceremonia oficial. “Mi familia es lo más importante que tengo. Si no fuera por ellos no habría sido diputado ni ministro. Y en un día tan relevante, como es asumir un ministerio con el Presidente Piñera, es obvio que quería ir con mi señora. Y tengo un hijo de 80 días, que está con lactancia materna exclusiva, ni siquiera toma mamadera, y por tanto era obvio e imposible dejarlo en otro lugar. Y el resto de mis hijos también nos acompañaron porque tenían que estar con su papá y su mamá y no teníamos donde dejarlos. Por eso, nos pareció lo más razonable, sensible y sensato tomar todas las medidas de protección”, explicó, asegurando que el proceso de su más reciente hijo, lo hizo darse cuenta de lo importante de la corresponsabilidad como padre.

Luego, se refirió al “nuevo trato” que impulsa el Gobierno con Chile Vamos. “La recomposición ya partió. El hecho de que haber ingresado al gabinete por supuesto que es una manera de intentar recomponer nuestra coalición. Tenemos también muy buenas relaciones con el PRI y Evópoli y vamos a conversar en el comité político con el Presidente cuales van a hacer los avances de este trato”, afirmando la necesidad de coordinación en un proyecto político común.

Según Bellolio, el Presidente encargó a su gabinete que “en esta tercera etapa, y ojalá final, ayudemos a salir juntos de la pandemia y luego ayudemos a reactivar nuestro país“.

De regreso al Congreso

Contando que durante esta jornada será su regreso al Congreso como ministro, respondió frente a su decisión de abandonar su sillón parlamentario que “estuve durante seis años como diputado. Dejé todo en la cancha, en cuerpo y alma dedicado a mi distrito. Si puedo contribuir a mejorar las relaciones en el país, con nuestra coalición, con la izquierda moderada y con la que ha sido más dura para lograr cosas para poder lograr mejores cosas los ciudadanos y sintonizar con sus dolores, me daré por pagado. De eso se trata la política”.

En tanto, al ser consultado sobre cómo fue la llamada del Presidente para asumir la vocería, Bellolio indicó que “no me lo esperaba”.

“No me lo esperaba. Me llamaron el mismo día que asumí, a las 9:30 de la mañana. Le pregunté al Presidente si estaba seguro porque he tenido opiniones que a veces han sido críticas con la labor del Gobierno en el pasado. Y veo que hay una disposición de un trabajo en equipo gigantesco”, contó.

Bellolio además aseguró que no volverá a postular al Congreso tras salir del gobierno. “Fue parte de las cosas que evalué internamente, mi disposición es quedarme hasta el final del gobierno si el Presidente así lo quiere, estoy disponible a que así ocurra porque hay un bien mayor (…) Estamos enfocados en la tarea que nos depara el gobierno”, dijo.

¿Gabinete del “Rechazo”?

Sobre dichos del ahora ministro del Interior, Víctor Pérez, que en pasado se mostró como adherente a la dictadura militar, el vocero señaló que “todos nosotros hablamos durante muchos años muchas cosas, y ahora asumimos un rol muy diferente. Ahora hay una diferencia, de que no soy mi voz propia, soy la voz del gobierno también, lo mismo pasa con el ministro del Interior, él hoy día es el ministro del Interior y representa al gobierno, los sentimientos políticos que las personas hayan expresado en el pasado los representa a ellos mismos y ahora es otra etapa y nos tememos que coordinar con el Presidente de la República”.

Finalmente, el exdiputado dijo que la labor del gobierno es trabajar para garantizar que el plebiscito del 25 de octubre se realice de la mejor manera posible, y aseguró que no se trata de que el Ejecutivo esté a favor o en contra de la opción de rechazar la creación de una nueva Constitución.

“El Presidente ha dicho que el gobierno no va a tomar una opción por el Apruebo o Rechazo, hay dos alternativas, válidas exactamente igual. Ambas son legítimas, ambas están en la Constitución, queremos que el plebiscito se realice de manera segura para que participe la mayor cantidad de personas y se realice de la mejor manera posible”, puntualizó.