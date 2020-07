Mario Desbordes descartó diferencias con Andrés Allamand tras asumir en el Ministerio de Defensa

El exdiputado Mario Desbordes (RN) y actual ministro de Defensa aseguró este martes que cualquier diferencia con el actual canciller Andrés Allamand está superada, tras reconocer que hubo roces en el pasado con el exsenador, pero que hoy eso está superado y que ambos están “trabajando por Chile”.

Minutos después de asumir su nuevo cargo en la cartera de Defensa, Desbordes indicó que “hubo diferencias eso no está en discusión, entre el senador Allamand y el diputado Desbordes, pero le puedo asegurar que no hay ninguna diferencia entre el ministro Allamand y el ministro Desbordes. Los dos estamos trabajando por nuestro gobierno, por Chile, por la coalición, y le puedo asegurar que estamos de cabeza en eso y no existe hoy día ninguna diferencia”.

Desbordes y Allamand se vieron enfrentados en sus opiniones durante la tramitación en el Congreso de la ley que permite el retiro del 10% de los ahorros previsionales, y debido a que el actual ministro de Defensa, -expresidente de RN, partido donde ambos militan- anunciara el voto a favor de la reforma constitucional que permitió que la ley se concretara.

Este martes, ambos salieron oficialmente del Poder Legislativo y se sumaron al gabinete del Presidente Sebastián Piñera, durante el quinto ajuste ministerial que enfrentó el Ejecutivo.