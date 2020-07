Blumel en su despedida de La Moneda: “Confío en que este cambio de gabinete nos haga levantar la mirada”

Asegurando que “confío en que este cambio de gabinete nos haga levantar la mirada”, el ahora ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel (Evópoli), dejó su cargo en La Moneda siendo reemplazado por el ex senador Víctor Pérez (UDI), luego de nueve meses de gestión que no lograron convencer a sus críticos al interior del propio oficialismo.

Al salir, rodeado de sus colaboradores y visiblemente emocionado, Blumel le habló directamente a sus pares, indicando que “son tiempos difíciles para las responsabilidades públicas, pero son tiempos fundamentales para los que tenemos vocación de servicio público”.

Blumel puntualizó que espera que quienes se sumaron al gabinete ayuden a sacar a “Chile adelante”, y reiteró la importancia de resguardar el orden público.

Gonzalo Blumel dejó este martes el gabinete del Presidente Sebastián Piñera en medio de una profunda crisis en el oficialismo, la que se acentuó tras la contundente aprobación en el Congreso de la ley que permite el retiro de parte de los fondos de pensiones.