El descargo de Érika Olivera luego de la aprobación del retiro de fondos de las AFP

Un particular descargo tuvo la diputada Érika Olivera en redes sociales, luego de que se aprobara este miércoles en la Cámara de Diputados el retiro de fondos de las AFP.

Al respecto, la parlamentaria comenzó diciendo que “he votado hoy con la misma conciencia que hace una semana, con el entendimiento que me da la experiencia y con la convicción de que estamos ante una situación excepcional que requiere medidas excepcionales“.

En esa línea, agregó: “Ahora queda otro camino por recorrer, este proyecto se va al senado y la verdad es que yo lo hice al igual que hace dos semanas, a consciencia por las personas de nuestro país y sabemos que falta muchísimo por trabajar, por mejorar, pero uno tiene que dar las señales correspondientes“.

Y sobre la misma, aseguró que “desde aquí le quiero hacer un llamado al gobierno y sus ministros, porque lo quise decir aquí en la sala pero no me pude: si ser populistas para ustedes es lo que para mí es representar las personas y traer la voz de las personas al Congreso Nacional, me siento muy orgullosa de ser populista entonces“.

Finalmente, la diputada sostuvo: “Hay que seguir trabajando con las medidas que el gobierno ha planteado, y poder llevar todas las ayudas posibles al pueblo chileno porque necesitan de todos nosotros”.