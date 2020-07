Ministra Zalaquett: “Me defino como feminista si entendemos como feminismo como un trabajo arduo por construir una sociedad más justa”

En conversación con CNN Chile, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, destacó el acuerdo alcanzado sobre el postnatal.

Al respecto, manifestó que “ganamos todas las mujeres de Chile. Como exparlamentaria estaba segura que se iba a lograr llegar a un acuerdo en un tema tan sensible como era este. Ha sido una gran noticia. Las mujeres lo necesitaban”.

Por otro lado, Zalaquett se refirió a algunas apreciaciones personales, como por ejemplo que “me defino como feminista si entendemos como feminismo como un trabajo arduo por construir una sociedad más justa, donde realmente exista igualdad de oportunidades y derechos para las mujeres”.

“En ese concepto, me defino feminista y siempre me he definido feminista, porque creo que si aspiramos a construir una sociedad más justa tenemos que erradicar esas desigualdades que existen”, afirmó.

Acerca del feminismo, Zalaquett destacó la labor que ha realizado el colectivo LasTesis, indicando que “he postulado que los movimientos sociales han jugado, juegan y seguramente van a seguir jugando un rol muy importante para mover la aguja en muchas materias”.

“El colectivo ha visibilizado un drama que nos duele a todas las mujeres y tiene reconocimiento internacional, por lo tanto, creo que es una expresión artística, tiene un valor en sí misma”, comentó.