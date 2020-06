Oposición criticó proyecto de postnatal del Gobierno: “Los trabajadores no pueden seguir pagando la crisis”

Diversas reacciones ha generado el proyecto de ley —impulsado por el Gobierno— que permite que padres, madres y cuidadores de niños de 6 años puedan acogerse a la Ley de Protección al Empleo y el seguro de cesantía, mientras dure la emergencia sanitaria por el Covid-19 y la suspensión de las clases.

Esta iniciativa, que ya firmó el Presidente Sebastián Piñera para su envío al Congreso Nacional, también incluye a las madres con su período postnatal a punto de expirar, además de un incremento adicional del 5% en el seguro y con un piso garantizado mensual de $300 mil.

Luego que la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, señalara que este proyecto es “más integral” que el postnatal de emergencia, desde la oposición —específicamente el Frente Amplio— criticaron al Ejecutivo y subrayaron que este trámite es “insuficiente”.

Cabe señalar que el postnatal de emergencia fue declarado inadmisible por el Senado y pasó a comisión mixta.

Leer también Nacional Ministra del Trabajo y proyecto del Gobierno sobre postnatal: “La alternativa que se está presentando es mucho más integral” Nacional Presidente Piñera firmó proyecto para padres, madres y cuidadores: Se podrá acceder a Ley de Protección al Empleo si vence el postnatal Nacional Ministra Zaldívar por postnatal: “Nuestra propuesta da mejor respuesta, pues abarca más personas y utiliza los recursos de mejor forma”

“No vamos a dar pie atrás”

La presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, afirmó que “el Gobierno lleva meses dilatando esta iniciativa urgente y hoy plantea una solución que es completamente insuficiente. No tenemos ningún problema en complementar el proyecto si es posible, pero eso tiene que ser ahora ya”.

Agregó que “no vamos a permitir que el Ejecutivo desconozca una medida que tiene apoyo transversal y en su lugar proponga una iniciativa que sigue precarizando a las trabajadoras y trabajadores, exigiéndoles que costeen con sus propios ahorros esta crisis. No vamos a dar pie atrás y esperamos que la comisión mixta responda las necesidades de padres y madres de este país y no a esta rabieta y obstinación del Gobierno”.

Desde el mismo partido, la diputada Natalia Castillo sostuvo que “usar los fondos del seguro de cesantía no es lo que las madres, padres y cuidadores necesitan. Los trabajadores no pueden seguir pagando esta crisis. Le pido al Gobierno que de una vez ponga en el centro de sus preocupaciones a las personas, que cambien la estrategia y que respalde ahora el postnatal de emergencia. Esto es urgente”.

Desde Convergencia Social, la presidenta de la colectividad, diputada Gael Yeomans, dijo que “el Gobierno, ante la enorme presión política y ciudadana que tenía sobre su espalda, presenta este proyecto que no es ninguna novedad, a lo que ya nos habían planteado anteriormente y habían dicho además publicamente, y que sigue sin resolver la necesidad urgente que cubre el postnatal de emergencia”.

La parlamentaria remarcó que una iniciativa de este tipo tiene que ser “un derecho que permita la protección de la maternidad, asegure la independencia económica de las trabajadoras y también resguarde sus trabajos y las remuneraciones completas”.

“Creemos que el proyecto presentado hoy por el Gobierno no es contradictorio al trámite de la extensión del postnatal, sino incluso puede ser complementario. Hay que analizarlo en su mérito y a nosotros nos parece que la Ley de Protección al Empleo tiene sus problemas complejos que deben ser revisados, porque han generado un perjuicio a las y los trabajadores, que han tenido que asumir los costos de la crisis desde sus propios bolsillos”, argumentó Yeomans.

Opiniones divididas

Desde el oficialismo, la diputada Marcela Sabat (RN) ha sido una fuerte impulsora del postnatal de emergencia. Si bien agradeció la iniciativa de La Moneda, señaló que “es insuficiente” y que insistirá en el proyecto original que se encuentra en el Congreso.

“Si bien agradecemos al Gobierno habernos escuchado y abrirse a respuestas a madres, padres y cuidadores, creemos que para las madres con hijos en edad de postnatal es insuficiente esta respuesta“, dijo Sabat.

La parlamentaria añadió que “junto con la necesidad de robustecer este texto en el trámite legislativo, seguiremos empujando nuestro proyecto original de postnatal de emergencia y además seguiremos explorando otras alternativas como son las licencias médicas”.

En tanto, la senadora UDI Ena von Baer afirmó que “es una muy buena noticia no sólo para las madres que están terminando con su periodo postnatal, sino también para que todas las mamás y papás que tienen a su cuidado sus hijos de menos de 6 años puedan postular a una ayuda de parte del Estado para quedarse al cuidado de sus hijos durante el periodo que dure la pandemia”.

“Este proyecto de ley permite tenderles una mano e ir más allá de sólo las mamás que están terminando con su período de postnatal. Espero que podamos avanzar rápidamente con este proyecto de ley y podamos dar tranquilidad a las miles de familias que lo están pasando mal en nuestro país”, concluyó Von Baer.