Senador Iván Moreira aseguró que el Gobierno envía informes para que parlamentarios voten en contra de proyectos “inconstitucionales”

Este martes, el Senado discutió el proyecto de ley que modifica la ley de Telecomunicaciones, para establecer la obligación de las empresas proveedoras de entregar internet gratuito a estudiantes vulnerables en caso de suspensión de clases por emergencia sanitaria. Todo esto, en el contexto de la crisis por el Covid-19.

Durante el debate intervino el senador UDI Iván Moreira, quien aprovechó la ocasión para señalar que hay informes de los ministerios “donde nos llaman a nosotros a que votemos en contra porque es inconstitucional. Y acá todo tibio”. Lo último, en alusión a las abstenciones y falta de argumentos por parte de parlamentarios del oficialismo a la hora de justificar su voto.

“Porque si bien es cierto la subsecretaria (de Telecomunicaciones, Pamela Gidi) tiene una buena disposición, yo no la escuché en ningún minuto hablar de inconstitucionalidad del proyecto. Entonces no nos digan en las reuniones en La Moneda que votemos en contra porque son inconstitucionales los proyectos y seamos tibios en lo que digamos aquí“, sostuvo Moreira.

El senador continuó con sus descargos: “Yo estoy cansado de eso. O sea, quieren que nosotros pongamos la cara, porque para nosotros no es muy popular defender la constitucionalidad de los proyectos y yo le reitero al ministro (Felipe) Ward y no solamente por este proyecto, sino por el que viene después”.

“Nos han dicho ‘voten en contra porque es inconstitucional el tema de la disposición de alimentos’. ‘Voten en contra por el tema del postnatal’. Entonces, cómo es la cosa, o sea, nosotros tenemos que poner la cara y el Gobierno en un frente”, manifestó Moreira.

El parlamentario UDI insistió en que “nosotros, yo en especial no estoy disponible para seguir defendiendo lo que no defienden algunas autoridades del Gobierno y así se lo he representado al Gobierno en privado y ahora lo hago en público, porque yo estoy cansado de esta actuación de mi propio Gobierno. No borremos con el codo lo que se escribe“.

Además, agregó que “aquí tengo en mi mano los informes que han entregado, ‘voten en contra’. Y nosotros estamos dando una oportunidad a este proyecto precisamente porque queremos buscar una fórmula por otro mecanismo que se puedan allanar al fin superior, sobre cómo ayudamos a nuestros niños vulnerables en tener acceso a las comunicaciones, pero siempre respetando la Constitución”.

Finalmente, Moreira cerró su intervención afirmando que “vamos a ver qué pasa en la comisión. Yo me abstengo”.