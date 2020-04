Presentan un proyecto de ley para asegurar el acceso al agua ante la sequía que vive el país y así enfrentar el Covid-19

La sequía sigue golpeando varios sectores de nuestro país y eso dificulta acatar el llamado de la Organización Mundial de la Salud para el constante lavado de manos de la población y así evitar la progagación del Covid-19.

Por esto el diputado del Frente Amplio, Diego Ibañez, presentó un proyecto de ley para garantizar el acceso y disponibilidad de agua para toda la población en casos de pandemia, crisis sanitarias y desastres naturales, con la idea de evitar mayores riesgos sanitarios, principalmente en sectores donde la sequía ha golpeado más fuerte.

“Ante la situación de la pandemia, el Presidente tiene que asegurar el agua a la población, sea expropiando o requisando el vital elemento de ser necesario. No puede ser que el constante lavado de manos con agua y jabón de al menos 20 segundos que es lo que recomiendan, sea un imposible en aquellos lugares donde este vital elemento no es suficiente y no se provee de forma regular, como en las cooperativas de agua potable rural”, indicó el parlamentario.

El proyecto, consiste en que el Presidente de la República, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional, podrá usar sus facultades para el uso prioritario del agua y deberá informar en los siete días siguientes a la entrada en vigencia del decreto sobre el uso de esta nueva facultad.