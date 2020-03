Diputados UDI pidieron suspender hora punta de energía durante el horario de invierno

Los diputados de la UDI Issa Kort y Nicolás Noman solicitaron este lunes al Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, suspender la entrada en vigencia de los horarios punta durante el invierno, lo que se traducía en un mayor valor en el cobro del suministro eléctrico.

En palabras de los parlamentarios, el beneficio apuna a los agricultores y agroindustriales, ya que “se están enfrentando hace mucho tiempo a una mega sequía que los tiene sumidos en una preocupación constante de poder rescatar los cultivos, producir frutas o alimentos para nuestro país y además exportar“, señaló Kort.

El diputado agregó que, sumado a esto, “la pandemia del coronavirus Covid-19 traerá una tremenda recesión económica que va a afectar no sólo Chile, sino que al mundo completo. Por eso he pedido con urgencia al ministro de Energía que pueda postergar la entrada en vigencia de los horarios punta durante el invierno, vale decir, desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre“.

La idea es que los agricultores y agroindustriales puedan utilizar, en packings y bodegas, la utilización de energía trifásica para el riego o las labores de sus predios.

En tanto, Noman sostuvo que “es primordial que esta medida se concrete. De lo contrario, los perjuicios serán enormes” y agregó que esta solicitud es “netamente administrativa“.

“Acá no pedimos subvención ni subsidio, ni un bono. Estamos pidiendo que no se les agregue una carga más a este sector tan dañado, ya que se entiende que en un año normal, donde hay una cantidad de agua suficiente, no resulta necesario tomar medidas. Pero ante las circunstancias que enfrenta nuestro país, creemos que es urgente establecer criterios para resolver la situación del campo chileno”, finalizó el diputado.