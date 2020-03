Diputados de UDI y Evópoli causan controversia en el Congreso tras desmascarse de acuerdo para cambiar el calendario electoral

Mucha controversia causó la determinación que adoptaron diputados de la UDI y Evópoli sobre el acuerdo firmado entre 15 partidos para modificar el calendario electoral de este año debido al coronavirus, incluyendo el plebiscito que se llevaría a cabo el 26 de abril.

Ambos partidos presentaron reparos a la elección de gobernadores como también de la posible composición de una convención constituyente mixta, la que tendría que ser compuesta también por la mitad de parlamentarios, los cuales no alcanzarían a terminar su periodo durante la convención constituyente.

Al respecto se refirió el diputado del Frente Amplio Gabriel Boric, quien indicó que “inventan argumentos que dicen en público, pero por privado están tratando de negociar otra cosa. Están tratando de negociar por abajo cambiar la fecha de gobernadores regionales, porque no tendrán los candidatos y en cálculos pequeños y mezquinos les convendrá otras cosas”.

En esa línea, añadió: “Es absolutamente miserable lo que están haciendo. Si hoy no están los 103 votos porque hay parlamentarios que no pueden venir para no salir de sus casos. Y si hoy la UDI y Evópoli no dan sus votos, se va a caer la postergación no solamente del plebiscito, si no que también de las elecciones municipales y de eventuales delegados constituyentes.

La discusión continúa a esta hora en la sala de la Cámara de Diputados, con dos indicaciones presentadas por la UDI y Evópoli.